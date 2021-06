Třebíčský větrník otevřel své interiéry, návštěvu umožní i koupě zákusku

Uvnitř technické památky z roku 1836 zájemci najdou hned několik expozic. Ta hlavní, umístěná ve sklepě, se věnuje koželužství, jež je s historií města i samotným větrníkem neodmyslitelně spjato.

„Před nějakými dvěma až třemi sty let toto řemeslo doslova hýbalo Třebíčí. Koželuhů tady bylo více než ostatních obyvatel. Panovala ale nouze o tříslo, které se používalo k vyčinění kůží a vozilo se až z Uher. Na tehdejší dobu velmi úspěšné podnikatele, bratry Budischowské, tedy napadlo postavit si vlastní mlýn. Ten od počátku sloužil pouze tomu, aby mlel tříslo,“ popsala okolnosti vzniku kruhové stavby holandského typu Jaromíra Hanáčková, ředitelka Městského kulturního střediska, jež má provoz objektu na starosti.

Přímo mletí třísla se věnuje další expozice, v níž nechybí ani model větrného mlýna, jeho technického vybavení a celé mlecí soustavy.



„V dalším patře se pak nachází expozice sociálního bydlení, věnovaná památce posledních obyvatel větrníku, manželům Ondráčkovým, což byly velmi známé postavy města,“ připomněla Hanáčková.



V těchto interiérech je i jediný dochovaný prvek z té doby - stará kamna. Dále si tam návštěvníci mohou prohlédnout také kredenc či postel s figurínou posledního obyvatele, jenž městský byt opustil v roce 1977. V posledním, vrchním patře se nalézá stálá výstava Poručíme větru i vodě, jež přibližuje větrné mlýny a čerpadla v okolí Třebíče.

Za koupi větrníku je vstup do větrníku zdarma

Zviditelnit nově otevřenou a zrekonstruovanou památku a také podpořit cestovní ruch se rozhodlo město i speciální akcí Za větrník na větrník.



„Protože se této budově od nepaměti u nás v Třebíči říká větrník, propojení s oblíbeným zákuskem a spoluprací třebíčských kaváren a cukráren se přímo nabízelo,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Kdo si nyní koupí v sedmi zapojených cukrárnách kulatý zákusek s vlaječkou a logem větrníku a přijde s ní na prohlídku mlýna, bude mít vstup zdarma. Třebíčský větrník není ale není jen tak obyčejný sladký zákusek. Je vyroben z regionálních potravin, přelitý hruškovými povidly a ozdoben plátkem hrušky.

Větrný mlýn na Kanciborku je v červnu otevřen od 10 do 17 hodin, kromě pondělí. O prázdninách se otevírací doba prodlouží do 18 hodin. Perutě větrného mlýna se spouští každou první neděli v měsíci od 14 do 14.30 hodin.