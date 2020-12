Tah mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím uzavře na jaře oprava mostu

Tato akce za přibližně 10,5 milionu korun patří k největším investicím, které má radnice pro nadcházející rok naplánovány.

Na opravu by město rádo získalo i dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, jež může pokrýt až šedesát procent celkových nákladů.

„Projekt na přestavbu a úpravu mostu je již zpracovaný, se začátkem prací počítáme v jarních měsících. Protože si uvědomujeme, že se jedná o jednu z klíčových komunikací ve městě z jižní strany, diskutovali jsme s projektanty také možnost, že by byla během rekonstrukce doprava na mostě cyklována prostřednictvím semaforů,“ popsal velkomeziříčský místostarosta František Smažil.

Do města po obchvatu

Tato možnost však podle jeho slov nebyla odborníky doporučena, jelikož by to vedlo k výraznému navýšení nákladů na opravu i časovému prodloužení renovace. Úplně odříznutá však cesta od Třebíče do centra Meziříčí nebude – řidiči budou mít možnost dostat se do města po obchvatu.

Na silnici II/602 se pak napojí na křižovatce nazývané „U Josefa“ poblíž gymnázia. K žádnému výraznému omezení provozu na železnici, která pod přemostěním vede, by dojít nemělo.

Stavbu čeká po odstranění svrchních vrstev silnice také rekonstrukce nosné vrstvy a následné nanesení nových povrchů. Dojde rovněž k rozšíření mostovky a výměně zábradlí.

„Celý most by se sundávat neměl. Udělal se rentgen, při němž bylo zjištěno, že vnitřní výztuže nejsou ve špatném stavu,“ upřesnil plány starosta města Alexandros Kaminaras.

S opravou mostu na radnici počítají i tehdy, pokud se nepovede získat dotaci. V rozpočtu je na opravu vyhrazeno jedenáct milionů korun.