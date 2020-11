Vánoční stromy už jsou na místě, města je však rozsvítí bez lidí

V Třebíči letos musí vynechat Karlovo náměstí Kvůli opravě třebíčského centra bude letos nejslavnostnějším místem Martinské náměstí místo Karlova. Centrem vánočně nazdobené Třebíče bývalo Karlovo náměstí. To ale nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Štafetu proto pro tento a pravděpodobně i nadcházející rok převzalo sousední Martinské náměstí u kostela svatého Martina. „Vánoční osvětlení bude tedy zčásti na Karlově náměstí, v Hasskově ulici, která z něj vede ke kostelu svatého Martina, a na celém Martinském náměstí,“ vysvětlila mluvčí radnice Irini Martakidisová. Výzdoba nebude chybět ještě u divadla Pasáž, u baziliky svatého Prokopa, na Komenského náměstí či na mostech a nábřežích řeky Jihlavy. V Třebíči zánovní dekorace a osvětlení pořizovali již loni, pro letošek přikoupili ještě další ozdoby za zhruba půl milionu. Rozsvítí se v ulicích, jež letos přibyly na seznam svátečně laděných. Světelné ozdoby budou lidé nově vídat v delším úseku Bráfovy třídy a Pražské ulice. „Krom toho připravujeme světelné fotokoutky na Martinském náměstí a ve Znojemské ulici. Přibudou i postavy do dřevěného betlému,“ řekla Martakidisová. Slavnostní rozsvícení stromu na Martinském náměstí se kvůli protikoronavirovým opatřením konat nebude, o adventní trhy by tam ale lidé přijít neměli. Proběhnou jen v komornější podobě - místo dvaceti stánků jich bude asi čtvrtina, s občerstvením v podobě horkých nápojů a vánočního cukroví. (ned)