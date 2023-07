Vandalové zničili umělecké dílo z festivalu, do instalace kopali a rozebrali ji

16:04

Vandalové v Jihlavě zničili jedno z děl, které bylo do ulic umístěno během Landscape festivalu. Pro pořadatele je to o to mrzutější, že neobvyklá instalace se stala velmi oblíbenou hlavně mezi dětmi. Umístěná byla na hradebním parkánu. Po zničení museli pořadatelé exponát odvézt.