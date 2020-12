Vysočina zatím vakcíny proti covidu-19 nemá, dorazí až na Silvestra

Vakcína by měla do kraje dorazit až na Silvestra, a to do Jihlavy. „Postupně pak bude rozdělena přiměřeným dílem mezi všech pět krajských nemocnic,“ uvedl hejtman Vladimír Novotný.

Jako první podle něj začne s očkováním nejdřív v sobotu 2. ledna Jihlava. Dalších 1 950 dávek očekává tamní nemocnice o pět dnů později.

„Nejprve se naočkují zdravotníci, kteří přicházejí do kontaktu s covid pozitivními pacienty. V řádu týdnů pak přijde řada na chronicky nemocné seniory na lůžku a seniory v domovech důchodců,“ prozradil Novotný.

Do pěti dnů po začátku očkování v Jihlavě by se měla vakcína rozvézt i do ostatních čtyř krajských nemocnic, kde ji nejprve rovněž rozdělí podle harmonogramu dobrovolného očkování zdravotníků.