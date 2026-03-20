V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat

  10:32,  aktualizováno  10:32
Od pondělka se stane cesta z Havlíčkova Brodu na východ, do Přibyslavi a na Žďár nad Sázavou, pro řidiče značně nepříjemnou. Kvůli sesouvání svahu a přestavbě úseku se uzavře silnice 19 u Pohledu. Do Přibyslavi se ale řidiči nedostanou z Brodu ani alternativní trasou přes Dlouhou Ves.
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Cesta z Brodu východním směrem bude od řidičů po několik měsíců vyžadovat notnou dávku trpělivosti a taky poměrně vyvinutou schopnost improvizace. K již platné uzavírce jedné z tras se v pondělí přidá i její druhá varianta po hlavní silnici.

Přerušení provozu u Pohledu na silnici 19 si vyžádá nutná sanace svahu. Ten dlouhodobě ujíždí do údolí k řece Sázavě, v posledních týdnech tu musel být z důvodů havarijního stavu zaveden kyvadlový provoz. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dlouhodobě plánuje rizikový úsek přebudovat. Silnici zpevní, čtyři ostré zatáčky nahradí dvěma táhlými, vozovku rozšíří.

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku.
Plánek letošní plánované rekonstrukce silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku
„Stavební akce započne kácením dřevin, následovat budou zemní práce v objemu téměř 37 tisíc kubíků přesunuté zeminy. S ohledem na stavební úpravu zasahující do skalnatého podloží bude nutné použít i speciální mechanizaci, jako jsou skalní lžíce nebo hydraulická kladiva,“ popsal Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Práce na úseku dlouhém 481 metrů jsou plánované až do srpna. Postará se o ně společnost Eurovia, která v tendru nabídla nejvýhodnější cenu. Zakázku slíbila vyhotovit za 46 milionů korun bez DPH, přičemž projektantem odhadovaná cena byla o více než dvacet milionů vyšší.

Po celou dobu bude hlavní tah z Brodu na Žďár nad Sázavou uzavřen. Objížďka bude možná po komunikacích nižších tříd buď přes Krátkou Ves a Stříbrné Hory, nebo Dlouhou Ves a Stříbrné Hory. Tranzitní doprava mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou bude muset po silnicích prvních tříd číslo 34 a 37 až přes Ždírec nad Doubravou.

Alternativní trasa z Brodu do Přibyslavi přes Dlouhou Ves a Utín je uzavřena v Hesově. Provoz je tu přerušen kvůli stavbě nového železničního mostu při modernizaci tratě na Brno. Dostat se do Přibyslavi z toho směru nebude možné až do konce letních prázdnin s výjimkou týdne od 20. do 27. července.

Na cestě mezi Havlíčkovým Brodem se musí řidiči popasovat jak s uzavírkou na hlavní sinici u Pohledu (červená značka), tak na alternativní trase u Hesova (modrá).

