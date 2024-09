Oprava křižovatky vyhnala MHD z centra Brodu. Práce však nezačaly a lidé zuří

„Přes Havlíčkovo náměstí se stále normálně jezdí. Projedou tudy tisíce aut denně. Ale autobusy městské dopravy ne. Je to celé postavené na hlavu,“ hlasitě lamentoval v úterý odpoledne starší cestující, když si četl informace uvedené na zastávce na náměstí.

I samotné technické služby a radnice, jež je zřizuje, dlouho dopředu avizovaly chystané změny. Od 1. září se měla uzavřít křižovatka Dobrovského, Husovy, Horní a Štáflovy ulice. Omezení souvisí s rekonstrukcí celé Dobrovského ulice.

Uzavření stěžejní křižovatky nad Havlíčkovým náměstím na náhradní trasy poslalo linky MHD č. 1, 11, 2 a 3. „Autobusové zastávky Husova a Havlíčkovo náměstí v obou směrech jízdy jsou dočasně zrušeny,“ upozorňovaly technické služby na svém webu i Facebooku, zprávy ve stejném znění zveřejnila i radnice.

Vedení města navíc chtělo výluku MHD v centru města využít i k uzavření Dolní ulice. Tam je třeba nahradit rozlámanou, popraskanou a uvolněnou dlažbu na přechodech pro chodce.

Linky se musely měnit v předstihu

Jenže nakonec je všechno jinak. K uzavření křižovatky nad náměstím nedošlo. „Termín prvního září byl od počátku jen předběžným. Ke konci prázdnin se ukázalo, že je nereálný. Zhotovitel chce nejprve dokončit úseky, které má rozpracované. S uzavřením křižovatky nově počítáme ke dni 16. září, to by snad mělo vyjít,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Martin Stehno.

Proč však už došlo k přetrasování linek MHD? Vždyť ještě minimálně dva týdny mohly jezdit podle jízdních řádů.

Na to má zase odpověď vedoucí MHD Lubomír Hepner. „Změnit trasy linek jsme museli v předstihu. To nelze udělat ze dne na den. S datem 1. září jsme počítali, ke konci prázdnin už nešlo nic dělat. Navíc k uzavření křižovatky může dojít po tom datu kdykoliv,“ vysvětlil.

„Vím, že to není pro cestující ideální. Byli jsme v tomto ale pasováni pouze do role pasivních diváků. Lidé nám nadávají a my se můžeme jen omlouvat,“ dodal.

Materiál nebyl dodán včas

Ani posunutí uzavírky v Dolní ulici kvůli přechodům nemůže město či technické služby výrazně ovlivnit. Podle Stehna dokonce v tomto případě zatím není stanovený ani náhradní termín. „Zhotoviteli oprav dodavatel včas nedodal materiál,“ nastínil důvod odložení oprav.

Jak podotkl místostarosta Libor Honzárek, čas od času k takovým situacím dochází. „Že se něco takového může stát, je na konci stavební sezony pravděpodobnější. I proto jsme zvažovali, jestli vůbec takové věci plánovat na začátek školního roku,“ řekl.

Leč stalo se. A problémy se kupí. Od počátku tohoto týdne je třeba problematičtější příjezd do města ve směru od Jihlavy či výjezd týmž směrem. Zrovna na začátku září se Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo nechat opravit poškozené obrubníky na kruhovém objezdu u prodejny Highland Sport, kde se napojuje jihovýchodní obchvat města. Je tu omezen počet jízdních pruhů, jezdí se v protisměru a větev do města je uzavřená.

Řidiči musejí na počátku září čekat v Brodě problémy na křižovatce Husovy a Dobrovského ulice (červená značka), v Dolní ulici (modrá), na kruhovém objezdu u Highland Sportu (šedá), v Baštínově (hnědá), v osadě Dolík (zelená), na mostě u Pohledských Dvořáků (žlutá) i v Lidické ulici (růžová). Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Oproti původním plánům se o měsíc a půl protáhla uzavírka v Baštínově na silnici z Brodu na Šlapanov. V místě se opravuje hráz rybníka, po níž silnice třetí třídy vede. Jde o společnou investici města a Kraje Vysočina.

„Až po odkrytí konstrukčních vrstev se zjistilo, že je hráz z nevhodného materiálu, který se musel vyměnit. Prosakovala tu voda vytékající z přilehlého zemědělského areálu,“ objasnil František Kavina vykonávající stavební dozor. I to má ovšem dopad na MHD. Při uzavírce autobusy vůbec nezajíždějí do brodské místní části Mírovka.

Most je uzavřen na neurčito

Kapitolou samou pro sebe je pak osada Dolík. V té nechalo město už ve druhé polovině srpna neplánovaně uzavřít most přes potok Žabinec. „Konstrukce je vážně poškozena vlivem nadměrné dopravy. Průjezd po mostě byl povolen pouze pro vozidla do šířky 2,2 metru, běžně ho však využívala i velká a těžká auta,“ dával v té době na vědomí starosta Zbyněk Stejskal.

Jak dlouho bude pro motorová vozidla most uzavřen, není jasné. Vedení města prozatím uvádí, že na neurčito. V současné době se začíná pracovat na projektu.

Až několik desítek minut se pak zdrží řidiči, kteří do Havlíčkova Brodu míří po silnici 34 od východu. Opravuje se most u Pohledských Dvořáků, doprava tu proudí kyvadlově jen jedním jízdním pruhem. Hlavně na příjezdu do města se čeká velice dlouho, výjimkou nebývá strávit v koloně před semaforem tři intervaly. Velký problém je to pro cestující dojíždějící třeba k vlakovému nádraží linkovými autobusovými spoji.

Na zlepšení dopravní situace v Brodě si musí lidé několik týdnů počkat. MHD odkloněná z centra se na původní trasy má vrátit až se změnou jízdních řádů 16. prosince. Do té doby mohou cestující využívat náhradní jednosměrnou zastávku v Dolní ulici před restaurací Zlodějka. Do stejného data je plánovaná i uzavírka křižovatky v Dobrovského ulici.

Ostatní omezení a uzavírky by měly skončit v průběhu října. V případě okružní křižovatky u Highland Sportu to má být dvacátého, Lidická ulice se má otevřít osmadvacátého, most v Pohledských Dvořácích jedenáctého a silnice po hrázi v Baštínově o den dřív.