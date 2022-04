Doubravanku přeci jen Brod poskytne uprchlíkům, na jejím prodeji ale trvá

Spor ohledně využití staršího rekreačního zařízení se ve vedení Havlíčkova Brodu rozhořel krátce po počátku ruské agrese na Ukrajině. Radní Ivana Mojžyšková (ČSSD) veřejně navrhovala zrušit připravovaný prodej chaty a umístit do ní válečné uprchlíky.

K takovému záměru měl místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS) výhrady, uvažovat o zrušení prodeje pak zcela odmítal. „Je to nedůstojná ubytovna daleko od škol a práce,“ vysvětloval na konci února.

V posledních dnech se však karta obrátila. Rekreační chata pro uprchlíky sloužit může.

„Přišlo nám upozornění, že uprchlíci se možná budou přerozdělovat po regionech a my měli krizovému štábu předat soupis případných vhodných míst k jejich ubytování,“ popisuje vývoj situace brodský místostarosta.

Do výčtu vedení města zahrnulo i Doubravanku. I když s ní je to poněkud složitější. Jejím vlastníkem je sice Havlíčkův Brod, ale nemovitost se nachází ve 120 kilometrů vzdálené Zdobnici v Orlických horách. A to je na území Královéhradeckého kraje.

„Pro nás je absolutně nemožné a nereálné, abychom na tu dálku z Brodu zajistili starost o uprchlíky a personálně zabezpečili provoz zařízení. Tudíž jsme se s Královéhradeckým krajem dohodli, že pokud by měli nedostatek ubytovacích kapacit pro uprchlíky, mohou Doubravanku využít oni,“ líčí Stejskal.

Provozovatele chaty takový postup překvapil

Brodská rekreační chata je tak podle něj nyní vedena v evidenci vhodných ubytovacích kapacit Královéhradeckého kraje. Pokud ten ji bude k těmto účelům chtít využít, obrátí se na brodskou radnici a po konkrétní dohodě a předání klíčů tak bude moci učinit. V tuto chvíli je podle Stejskala zařízení zatím prázdné.

Tento postup ovšem překvapil Martina Domkáře, ředitele AZ Centra, což je havlíčkobrodské volnočasové středisko, které mimo jiné chod Doubravanky zajišťuje.

„Je to pro mě novinka. Do takových jednání nevidím a nemohu je tudíž nijak komentovat,“ reagoval.

Přes zimu chata sloužila rekreantům. Podle ředitele byla využitá po většinu sezony.

„Sice nám pár škol odřeklo kurzy kvůli obavám z covidu, ale podařilo se zajistit náhradní pronájmy. Na Doubravanku se jezdilo, zima z pohledu obsazenosti byla dobrá,“ zhodnotil Domkář.

Nutná je rekonstrukce za desítky milionů

Jenže k chodu a ke stavu rekreačního zařízení má vedení města výhrady. Určeno bylo zejména pro děti a školní kurzy, ty ale poslední dobou na Doubravanku nejezdí. „V zimě tam bylo asi jen deset dětí, zbytek dospělí,“ tvrdí nyní místostarosta.

Provoz zařízení něco stojí. A starší ubytování, které se nachází v téměř sto let starém domě a už ani zdaleka nesplňuje dnešní standardy, potřebuje větší rekonstrukci.

Její cenu Stejskal odhaduje až na 40 milionů korun. Proto už loni na podzim většina zastupitelů rozhodla o tom, že město nabídne chatu k prodeji.

„Město tu není od toho, aby provozovalo ubytování ve 120 kilometrů vzdálených horách. Dnes za stejných nákladů uspořádá AZ Centrum zájezd do jiného, lépe umístěného a snáze dostupného penzionu,“ vysvětloval na podzim místostarosta.

Prodloužený termín, nižší cena. Bez zájmu

Prodej chaty běží dál bez ohledu na případné využití uprchlíky. Zařízení i nadále zůstává v nabídce realitních kanceláří i na webu Havlíčkova Brodu. „Pokud se objeví zájemce, budeme požadovat, aby si chatu převzal až po odchodu případných uprchlíků,“ konstatoval Stejskal.

Jenže, jak se zdá, hledání zájemce tak snadné nebude. Do konce března, tedy během půl roku inzerovaného prodeje, se neozval ani jediný. Vedení města proto termín podání nabídek o dva měsíce prodloužilo, do konce května. Zároveň snížilo vyvolávací cenu na 8,5 milionu korun.

„Když se ani pak zájemce nenajde, předpokládám, že do konce roku necháme chatu v prodeji bez termínů s tím, že své akce v ní do přihlášení případného kupce bude i nadále pořádat AZ Centrum. Pak budeme muset nějak rozhodnout. Dlouhodobě tímto způsobem Doubravanka sloužit nemůže,“ naznačil Zbyněk Stejskal.

Chata Doubravanka stojí ve Zdobnici už od roku 1930. Původně to byla pionýrská základna. Zařízení o osmnácti dvou až pětilůžkových pokojích bez vlastního sociálního zařízení pak společně s domem dětí přešlo pod město. Poslední velkou modernizaci chata podstoupila před padesáti lety, k drobným úpravám tu pak dochází co dva roky.