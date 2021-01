Zemřel ředitel dětského domova a bývalý politik Radek Vovsík

„Vše dělal naplno. Urputný, vlídný a zároveň neúprosný buldozer s velkým srdcem. Postupně jsem si ho více a více vážil. Nebál se neprošlapaných cest, vlastně je často vyhledával. Hluboká soustrast rodině a všem blízkým. Odchodem Radka ztrácíme všichni. Čest jeho památce,“ uvedl na Facebooku předseda Senátu Miloš Vystrčil, Vovsíkův dlouholetý kolega z ODS.

Vovsík byl rodák z Jihlavy. Vystudoval Střední zemědělskou a technickou školu. Po maturitě absolvoval univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor speciální pedagogika.

Od roku 1992 působil v oboru s výjimkou doby, kdy byl aktivním politikem. Pracoval ve Výchovném ústavu pro děti a mládež v Boleticích u Děčína. Od roku 1999 byl ředitelem Dětského domova se školou v Jihlavě.

Do roku 1989 byl na protikomunistických manifestacích dvakrát zatčen a poté trestně stíhán. Kvůli účasti na demonstracích byl vyhozen z učiliště, kde působil. Protože se jeho politická orientace neslučovala se socialistickou výchovou mládeže, musel pracovat v dělnických profesích. Do ODS vstoupil v roce 1997 v období „sarajevského atentátu“. Řadu let vedl jihlavskou ODS.



Náměstkem primátora Jihlavy byl do roku 2010. Razantně například postupoval proti sprejerství. Ve funkci tehdy skončil předčasně a odešel z aktivní politiky poté, co vyšly najevo jeho dopravní přestupky.

Radek Vovsík se hodně věnoval svým třem synům. V posledních dnech života se těšil na vnouče. Práci v dětském domově měl rád. „Jednou jsem měl na dveřích vylepeno Nevolte Vovsíka nebo nám odejde. Děti si nepřejí, abych odtud odešel. Tuhle práci dělám rád, mám k ní vztah a tím pádem i k dětem. Také se mi to vrací v jejich vztahu ke mně,“ řekl před lety MF DNES když kandidoval ve volbách.

Antikomunistické postoje

V posledních letech se hodně věnoval cyklistice, lyžoval, byl vodákem, otužoval se. Byl znám svými antikomunistickými postoji. „Byl jsem tak vychováván. Můj táta byl známou osobností v Jihlavě ohledně Junáka a Skauta. Angažoval se kolem roku 1968 i těsně po revoluci. Měl antikomunistické postoje velmi vyhraněné a přenášel je na mne. Když jsme se společně dívali na Televizní noviny, tak mi je překládal do pravdivého jazyka. Nikdy jsem ani nevstoupil do Pionýra,“ popisoval jednou Vovsík.



Věnoval se i malování obrazů. Byl spokojený s bydlením v panelovém domě na jihlavských Březinkách. „Jsem hodně dynamický člověk. Já kdybych bydlel v baráčku, tak mi to sebere svobodu. Panelák mi svobodu dává, i když tady dělám domovníka. Jezdím na výlety, účastním se různých akcí. Kdybych investoval do domu se zahradou, nutilo by mě to být stále tam na jednom místě, starat se o zahradu,“ vysvětloval Vovsík.

Snil ale o tom, že jednou v důchodu přesedlá z paneláku do karavanu. „Budu s ním cestovat po hradech a zámcích a prodávat párky v rohlíku,“ plánoval.