Festival Landscape změnil Jihlavu v malbu, instalace obyvatele rozdělují

Do ulic a prostranství města festival přinesl více než třicet nepřehlédnutelných uměleckých instalací. Minimálně dvě z nich pravděpodobně nebudou dlouho zapomenuty. Jejich společným jmenovatelem je hradba.

Jedna hradba v Jihlavě na několik dní - do příštího pátku - zmizela a jiná zase na týden vznikla.

Ten první případ se týká ulice Jana Masaryka před gymnáziem a sousední střední průmyslovou školou. Ulice v aleji stromů byla na několik dní uzavřena pro dopravu a parkování a změnila se rázem v přirozenou pěší zónu. Její působivost umocnilo, že mladí výtvarníci podstatnou část povrchu ulice pomalovali pestrým barevným vzorem. Umělecké dílo proměnilo jinak neklidnou ulici v přirozenou zónu klidu. Tím vytvořilo také prostor pro pochopení, oč jde festivalu Landscape.

„Je to ukázka možností, jak by město mohlo s touto piazzettou (malým náměstím - pozn. red.) Jana Masaryka pracovat a jednou za rok v rámci nějaké akce ji na pár dní uzavřít. Vytvořili jsme zde know-how. Nyní je na politicích, zda se jim tento formát v Jihlavě bude hodit do urbanistického rozvoje města,“ řekl Dan Merta, zakladatel a ředitel Landscape festivalu.

„To už ten odpad nemají kam dávat?“

Podle Merty je důležité, že lidé okamžitě začali dočasně vzniklou odpočinkovou a pěší zónu Jana Masaryka využívat. „Důležité je, že mladá generace si to sem chodí užívat, protože Landscape je laboratoř, která ukazuje možnosti vstupu do městského prostoru. Mladá generace si zde vytváří prostředí, ve kterém bude žít. To je poselství festivalu,“ pronesl Merta.

„Malba té ulici velmi sluší. Tento prostor se teď tou ulicí podařilo propojit. A okamžitě začal být přirozeně využíván dětmi i dospělými pro pohyb, hry, odpočinek. Z ulice se stalo náměstí. Ale samozřejmě to vyvolává i negativní reakce související s dočasným úbytkem parkovacích míst v ulici,“ řekla Silvie Čermáková, ředitelka umělecké průmyslovky v Jihlavě-Heleníně, jejíž studenti na pomalování ulice pracovali.

Druhý případ je kontroverznější. Umělec Ivana Kafka jihlavské náměstí - druhé největší v republice - přehradil zdí z kvádrů ze sedmdesáti tun slisovaných PET lahví.

Také tato instalace bude odstraněna v pátek. Hned budila otázky kolemjdoucích. „Nemají už ten odpad kam dávat?“ zlobila se starší žena sledující instalaci.

Další instalací je třeba hromada starých kufrů taktéž na náměstí, upomínající na odsun sudetských Němců. Nebo raketa z popelnic na sídlišti Březinova. Součástí čtyřměsíčního festivalu je řada dalších akcí i v Humpolci, Brtnici či Branišově.