Jihlavské muzeum získalo vzácné poháry z dosud neznámé místní sklárny

„Prozatím prakticky nic o té sklárně nevíme. Víme jen, že sídlila v Jihlavě, ale nevíme, kde to bylo. Je to téma pro další bádání,“ řekl Martin Kos, muzejní historik umění.

Muzeum už několik kusů z výroby této sklárny vlastnilo. Nejcennější z nového souboru je zelený pohár. „Pokud je známo, existuje už jen jediný další zelený pohár této značky. Naše muzejní sbírka se novým souborem krásně rozšiřuje,“ dodal Kos.

Firma Eduard Hugo Wolf označovala své výrobky iniciálami HW. „Byla založena v roce 1869,“ dodal Kos.

Muzeum v uplynulé sezoně nakoupilo do svých sbírek předměty asi za 40 tisíc korun. Mezi nimi je malované sklo, sádrový reliéf, sokolská hůl se sokolí hlavou, nábytek, kočárek, loutna, vývrtka, historický vysavač, pečetidlo či nábytek z konce 18. století.

„Získali jsme také půllitr, který byl darem pro výčepního z hotelu Beseda. Ten byl vyučeným řezníkem, takže tam byla hlava prasete. Jsou to věci, u kterých víme, kdo je vyrobil a vlastnil a pro koho byly určené. Tím jsou to cenné střípky do mozaiky dějin Jihlavy,“ poznamenal Kos.