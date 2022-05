Brod opraví tři nejhorší ulice, pomohly mu desítky milionů ušetřené loni

Ty tři dlouhodobě patří k tomu nejhoršímu, co může Brod řidičům nabídnout. V případě Havlíčkovy a Chotěbořské je to jedna záplata vedle druhé, vozovky jsou samý hrbol a výmol. Dobrovského pak tvoří značně nerovné kostky, po nichž řidič jede jako na horské dráze a důkladně prověří funkčnost tlumičů.

Všechny tři ulice jsou přitom dopravně velice zatížené. Havlíčkova vede k nemocnici a dále do Perknova, jezdí tudy i autobusy MHD a linkové spoje. Podobně jako ulicí Dobrovského, jež kolem pivovaru spojuje centrum se sídlišti Pražská a Výšina. Chotěbořská je pak jedna z nejvíce využívaných spojnic centra města a severovýchodního obchvatu.

„Je to náš velký dluh, považujeme je za jedny z nejvyužívanějších a přitom nejhorších ve městě. Jejich rekonstrukce je žádoucí již několik let. Dosud se na ně nenašly prostředky. Peníze, které se loni podařilo ušetřit, nám v tomto významně pomohou,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek.

Do letošního rozpočtu města zastupitelé vložili celý loňský přebytek. Ten činil 66,3 milionu korun. Ne celá částka ale půjde do zmíněných ulic. Peníze zbudou i na rozšíření plánované etapy revitalizace parku Budoucnost, kanalizaci v Herlifech nebo nové veřejné osvětlení v Břevnické ulici.

Fáze těšení se přejde ve fázi zklamání

Co se však týká Havlíčkovy ulice, fázi těšení se u mnohých řidičů rychle vystřídá fáze zklamání. V letošním a příštím roce plánuje radnice rekonstruovat pouze úsek od Nerudovy ulice k sídlišti Rozkoš. Nejproblémovější úsek v kopci od Masarykovy ulice po hospodu U Němce se zatím opravovat nebude. A není jisté, kdy se tak stane.

„Tato část zatím termín nemá. Bude záležet na koordinaci s jinými uzavírkami a omezeními ve městě. Zřejmě nebude ihned navazovat na dokončený úsek od sídliště Rozkoš. Bude se toho opravovat víc a chceme udržet jakousi dopravní pohodu pro obyvatele města,“ vysvětlil Honzárek s tím, že o termínu nejspíš rozhodne až nové zastupitelstvo po volbách.

Práce v „zadním úseku“ Havlíčkovy ulice by měly začít ještě v letošním roce. Půjde o kompletní rekonstrukci, tudíž se budou obnovovat i sítě pod vozovkou. A právě to by měl zhotovitel stihnout ještě do zimy. Na příští rok zbudou povrchy včetně nových chodníků a osvětlení.

Opravu Chotěbořské zkomplikuje most

V případě Chotěbořské ulice půjde o obnovu zničeného povrchu. Ten město nechá vyměnit v celé délce - od výzkumného ústavu bramborářského až po obchvat. Více se pak dělníci zdrží v zatáčce pod koupalištěm, kde je most přes Cihlářský potok.

„Je jedním, který byl při loňské inspekci čtyř desítek mostů na území města zařazen mezi ty v nejhorším stavu. Bude prakticky celý snesen a vybudován znovu,“ popsal místostarosta Zbyněk Stejskal.

Práce by se měly odehrát v letošním roce.

V Dobrovského budou kostky, nebo asfalt?

Opravu Dobrovského ulice vedení města plánuje už delší dobu a předběžně ji zařadilo mezi investice na rok 2023. O rozsahu a způsobu rekonstrukce ale ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Není jasné, zda se pak na vozovku vrátí současné žulové kostky, nebo bude položen asfalt. Tyto úvahy se objevují hlavně v souvislosti s jejím užíváním těžkou nákladní dopravou - v ulici sídlí Měšťanský pivovar.

„Zvažujeme, že do ulice kostky opět vrátíme a nákladní dopravu podstatně omezíme. Zásobování pivovaru by vyjíždělo z areálu druhou stranou, přímo na Masarykovu ulici. S pivovarem o tom už jednáme,“ přiblížil Libor Honzárek.

Počítá s tím, že po otevření jihovýchodního obchvatu se provoz v Masarykově ulici podstatně sníží.

Pokud plánované opravy Havlíčkovy a Chotěbořské ulice skutečně ještě letos začnou, přibudou řidičům v Brodě další starosti. Už tak se musí vypořádat s uzavírkami ulic Kyjovská a Dvořácká, které potrvají až do zimy, a Vrchlického. Ta by se měla otevřít v půlce letních prázdnin.

Další současná omezení v Brodě jsou spojená se stavbou jihovýchodního obchvatu. Zavřená je spojka do Herlif, do Termesiv a na Vysokou se jezdí provizorními komunikacemi. Komplikovaný je kvůli výměně plynovodu i příjezd ke sportovní hale.