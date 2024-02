Přes pět set andělíčků se srdíčky připomnělo děti, které zemřely na Ukrajině

Pod stropem zavěšené bělostné girlandy, složené celkem z 530 z papíru vystříhaných siluet andělíčků se srdíčky ve žluté a modré barvě. Každý vystřižený anděl měl symbolizovat jedno z ukrajinských dětí, které násilně zahynuly následkem ruské agrese na Ukrajině, od jejíhož zahájení uplynuly v sobotu 24. února rovné dva roky.

To byl jeden z motivů emotivního nedělního pietního setkání v jihlavském Ukrajinském domě.

Málokdo se ubránil slzám v očích, když účastníci vestoje s dlaněmi na srdci společně zpívali ukrajinskou národní hymnu či píseň Červená kalina, která se také stala jedním ze symbolů ukrajinského odporu proti ruskému útoku.

Mítink uspořádala dobrovolnická skupina Ukrajinská kavárna, fungující pod jihlavskou organizací F Point, jež pomáhá při začleňování cizinců. „Ukrajinští dobrovolníci si chtěli připomenout dva roky od napadení Ukrajiny, ale i tímto způsobem poděkovat Čechům za poskytnutou pomoc,“ řekl zástupce ředitele F Pointu Radim Fiedler.

Mítinku se kromě Ukrajinců z regionu i okolí zúčastnila asi třetina Čechů, zpravidla dobrovolníků podílejících se na pomoci.

„Prožít toto setkání bylo pro nás těžké. Ale po něm se mi ulevilo, protože jsme se mohli s ostatními podělit o to, co cítíme. Pro nás je důležité, aby si lidé uvědomili, co se u nás v zemi děje, že jsme sem nepřišli jen tak, ale kvůli válce. Zúčastnilo se hodně Čechů a já jsem moc vděčná, že jsme dostali hodně slov podpory a solidarity,“ řekla spolupořadatelka mítinku Anna Abramchuk.

Vyjádření podpory

Na setkání zazněly také básně či čtení textů o osudech ukrajinských běženců z připravované jihlavské knihy. „Po setkání za mnou přišla řada Ukrajinců a poděkovala mi, že jsme to zorganizovali. Ulevilo se jim díky vyjádření podpory, mnozí si uvědomili, že v tomto boji nejsme sami,“ dodala Abramchuk.

Po dětských recitačních a pěveckých vystoupeních předstoupil před publikum se svou hudbou kyjevský hudebník a skladatel Ostap Havrysh a jeho dcera, zpěvačka Maria Anna, kteří žijí nyní v České republice.