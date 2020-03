Žďár po čtvrtstoletí křísí technické služby, k externím firmám má výhrady

Externím firmám, jež měly v posledních letech tyto činnosti na starosti, smlouvy končí během zhruba nadcházejících tří měsíců. Následně je nahradí divize TS společnosti Satt, jejímž majitelem se město nedávno stalo.



„Věříme, že výsledkem bude mimo jiné lepší management zakázek, a to hlavně díky tomu, že na Sattu začne fungovat dispečerská služba. Tím se zlepší operativnost servisu pro město. Hlavně v případě zimní údržby je to naprosto zásadní věc. Zároveň se chceme samozřejmě posunout i v oblasti kvality,“ pověděl starosta Žďáru Martin Mrkos.

TS se v první řadě vrhnou do údržby veřejné zeleně, a to hned poté, co skončí stávající firma, tedy již od počátku letošního června. „Výjimkou bude pouze sekání trávy, to pro nás zatím bude i nadále vykonávat externí firma,“ upozornila žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

O měsíc později divizi Sattu přibude na bedra také údržba městských komunikací. Postupně by však měly TS zajistit i mnohé další činnosti. „Bude se jednat o sečení travnatých ploch, správu veřejného osvětlení, technickou správu našich budov i dětských hřišť a mobiliáře města. To se ale bavíme o letech 2021 a dále,“ vyjmenoval Martin Mrkos.

Budou potřeba noví pracovníci. Ale ne jednostranně zaměření

TS mají o město pečovat nejen s pomocí dalších subdodavatelů, ale i vlastními silami. K tomu bude potřebovat nové pracovníky. Satt má v současné době 44 zaměstnanců. „Divizi TS tvoří prozatím tři, počet ale budeme rozšiřovat,“ informoval Petr Sheib, ředitel společnosti Satt.

Letos by podle jeho slov mohlo u technických služeb najít práci zhruba do deseti zaměstnanců dělnických profesí. Případní zájemci již mohou do firmy zasílat své životopisy.

„Naším cílem je nabrat kvalitní a spolehlivé lidi, kteří navíc nebudou jednostranně zaměření. Tím je myšleno, že člověk, který bude v létě sekat trávník, by měl být například schopen v zimě také vyhrnovat chodníky,“ nastínil Petr Sheib.

Vedoucí divize žďárských TS, jehož jméno ale ještě ředitel Sattu nechce zveřejňovat, má pětadvacetiletou zahradnickou praxi ze zahraničí. „V současné době již mapuje situaci ve městě a zjišťuje, na jaké věci by bylo dobré se v péči o zeleň do budoucna zaměřit, co by se mělo změnit a podobně,“ popsal Sheib.

Z prostředků Sattu byl již vytvořen také takzvaný plán péče o zeleň. Tvorba těchto plánovacích dokumentů bude na základě dohody s městem i do budoucna realizována z financí společnosti.

Společnost zatím nakoupí pouze menší univerzální techniku

Počet zaměstnanců se má v budoucnu měnit, a to podle toho, jak se postupně vyvine poměr zajišťování služeb od subdodavatelů a ze strany vlastních pracovníků. Obdobný postup je naplánován také v případě pořizování potřebné techniky.

„Chceme zakoupit spíše drobnější techniku, která však má širší spektrum využití. Budou to například auta do 3,5 tuny s valníkem, menší sekačky, křovinořezy, motorové pily, malotraktory, univerzální užitkové vozy. O větších strojích, například zametacích, budeme uvažovat až v budoucnu. Vše se bude odvíjet podle míry spolupráce s externími dodavateli“ přiblížil Petr Sheib.

Změna nastane také v oblasti komunikace s obyvateli. TS budou mít nejen vlastní webové stránky, ale také facebookový profil. Díky tomu zájemci snadno zjistí, co se v oblasti údržby žďárských komunikací nebo péče o zeleň aktuálně děje. Zároveň budou moci sami zasílat přímo poskytovateli služeb svoje návrhy a připomínky.

„Bereme to jako velký závazek a uvědomujeme si, jak jsou technické služby pro město důležité. Začátek nebude snadný, ale věříme, že si poradíme. Chceme se také v tomto oboru stále vzdělávat,“ zdůraznil Sheib.

Náklady na provoz firmy se v dohledné době zvyšovat nemají

Vedení města i Sattu například sbírá inspiraci i v dalších městech, kde již funkční technické služby mají. „Jsme také členem Sdružení veřejně prospěšných služeb, kde se setkávají zaměstnanci TS, sdílejí své zkušenosti, účastní se odborných přednášek a konferencí. V tom chceme i nadále pokračovat,“ dodal ředitel Sattu.

Náklady na provoz TS se podle vedení města v současné době nijak zvyšovat nebudou. Satt bude mít k dispozici stejný objem peněz, jaký byl v rozpočtu vyhrazen i pro původního poskytovatele služeb.

Pro tento rok bylo na letní a zimní údržbu komunikací vyčleněno devět milionů korun, na péči o zeleň včetně sečení trávy pak 11,7 milionu korun.