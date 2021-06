Město láká do místních firem na Tour de zahrádka a losování účtenek

„Hlavní myšlenkou je připomenout, že tady žijeme společně jako komunita, která by si měla pomáhat a vzájemně se podporovat. Soutěže navíc mohou i běžnou návštěvu provozoven trochu zatraktivnit, nemluvě o zajímavých cenách, co lidé mají možnost vyhrát,“ řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.



Do akce Tour de zahrádka se přihlásilo patnáct podniků přímo z Nového Města i z jeho místních částí, tedy většina těch, jež tu fungují.

Až do konce srpna v nich lidé mohou získat kartičku, na kterou budou následně sbírat razítka z jednotlivých gastro zařízení. Vyplněné orazítkované karty pak stačí s kontaktem a označeným nejlepším podnikem vhodit do schránky městského úřadu, případně je vyfotit a poslat na facebookový profil města.

„Vylosujeme tři vítěze, kteří získají poukazy do oblíbených podniků,“ přiblížila Aneta Linková, referentka tamního odboru školství, kultury a sociálních věcí.

Nápad ve městě není úplně první vlaštovkou - podobný koncept zkoušela radnice již v zimě, kdy však slibně rozjetá Tour de svařák podlehla vládním protikoronavirovým opatřením. „Během krátkého předvánočního rozvolnění stačili tehdy herní list vyplnit razítky jen dva největší rychlíci,“ připomněl Šmarda.

Podporu radnice podnikatelé oceňují. „Není to ani tak o tom, že by k nám soutěž přivedla nové zákazníky. Spíš to vnímám jako nějaké zpestření pro lidi a také jako určitý projev sounáležitosti s místními podniky, což je pro nás ale samozřejmě také důležité,“ uvedl Petr Štěpánek, majitel Hotelu Maršovská rychta v Maršovicích, místní části Nového Města, jehož součástí je i restaurace se zahrádkou.

K losovačce je třeba účtenka a útrata za stovku

Druhá vyhlášená soutěž, Novoměstská losovačka, není omezena pouze gastro tematikou a trvá do konce letošního září.

Které podniky se zapojily Novoměstská losovačka: Knihkupectví U Salvátora, Domácí potřeby a železářství Neuman, Ivana Rajská - Hračky, papír, Kafé 133, Dobrá kniha, Lékárna U Salvátora, Informační centrum, Kosmetický salon CHARM, K Club, Elektro Pejchal, Papír - Hračky pod nemocnicí, The Black Cup Espresso Bar, Zbraně a střelivo Hlavatý, Cukrárna u Janovských Tour de zahrádka: Kafé 133, Vrchovina, Hotel Sport, SKI hotel, U Pasáčka, Občerstvení Na hřišti, Horní dvůr, The Black Cup Espresso Bar, Kozlovna U dvou koček, Sun’s Caffe, Cukrárna u Janovských, Maršovská rychta, M&A Bu Cafe, Panský dům, K Club

Zdroj: novoměstská radnice

Zapojit se do ní mohou místní obchody i poskytovatelé služeb, od cukrárny přes lékárnu, papírnictví až třeba po kosmetický salon. Podmínkou však je, aby měl jejich majitel podle živnostenského rejstříku sídlo či trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě nebo v jeho místních částech, kde se ostatně musí nacházet i adresa provozovny.

Zákazníci, kteří do daného zařízení zavítají a utratí tam alespoň stokorunu, by si měli pečlivě schovat účtenku. Její snímek s kontaktními údaji pak stačí zaslat na e-mail: losovacka@nmnm.cz, případně donést kopii dokladu do infocentra.

Každý měsíc proběhne slosování účtenek o tisícové i dvoutisícové poukazy do zařízení a prodejen, z nichž pochází účtenka. Dalšími cenami pro vylosované šťastlivce jsou víno, pivo či šátky. Ve finálním slosování všech účtenek na úplném konci soutěže pak může vítězný zákazník vyhrát 10 tisíc korun.



Akce dosud vzbudila zájem necelých dvou desítek novoměstských podniků. „Živnostníkům, kteří se přihlásili, se náš nápad líbil. Věříme, že se jejich počet ještě zvýší. Losovačka je stále otevřená a zájemci se mohou přihlašovat po celou dobu akce,“ dodala Linková.

Žďár nabízí prezentaci na webu, zájem je malý

Podporu lokálních podnikatelů formou předprodeje poukazů zkoušeli loni rozjíždět například i v sousedním Žďáře nad Sázavou. Podle Matěje Papáčka, mluvčího tamní radnice, ale nakonec od této formy podpory město z organizačních a administrativních důvodů ustoupilo.



Na oficiálním městském webu nyní figuruje pouze seznam žďárských živnostníků s odkazem na jejich webové stránky, kde si zájemci případně mohou poukazy pořídit. Pro firmy je to i možnost bezplatné propagace. Nechybí mezi nimi restaurace i obchody se zbožím všeho druhu.

„Prezentace na webu proběhla, nicméně o ni nebyl příliš zájem. Zveřejněných je tam asi šestnáct podnikatelů. Možnost hlásit se je ale stále aktivní a v měsíčních intervalech seznam aktualizujeme,“ vysvětlil Papáček.

Žďárští živnostníci mají podle jeho slov například i výhodnější ceny inzerce v městském zpravodaji, zaveden byl rovněž menší formát pro inzeráty na osminu strany, jenž je cenově dostupný i pro menší podnikatele.