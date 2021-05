Jihlavu lze znovu vidět z věže sv. Jakuba, má opravenou střechu i ochoz

„O vyhlídku z věže je veliký zájem. Za týden od otevření jsme měli již stovku návštěvníků,“ potvrzuje Mária Sedláková, koordinátorka průvodců v kostele svatého Jakuba.

Ochoz byl uzavřený kvůli rekonstrukci krovů a střechy kostela, která skončila loni a byla nutná i jeho oprava.



„Ochoz dostal nad zábradlím novou bezpečnostní síť, opravili jsme zábradlí i vchodové dveře, omítky a ve věži máme nové osvětlení,“ vypočítává práce Norbert Dostál za vlastníka objektu. Tím je Královská kanonie premonstrátů na Strahově.



Turisté budou mít při prohlídce kostela možnost obdivovat Jihlavu z výšky, podívají se do bytu věžného, prozkoumají historické krovy i interiéry kostela.

V mezipatrech jsou ve vitrínách artefakty z opravy střechy. K vidění je ukázka původních bobrovek a těch současných nebo zlepšovací návrh, který si pokrývači vymysleli, aby dodrželi potřebný vzor krytiny.

Na nový krov použili tesaři 120 kubíků dřeva a pokrývači umístili na střechu 82 tisíc kusů krytiny, takzvaných bobrovek, které přibili 160 tisíci měděných hřebů.

VIDEO: Turisté poprvé projdou krov kostela v Jihlavě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cestou k ochozu turisté uvidí také hodinový stroj, původní výtah, kterým si věžný vyvážel potraviny, a také jeho malý byt. Věžný měl za úkol hlásit výskyt požáru či nepřátel. Poslední obyvatel opustil věž v roce 1949.

Na prohlídku kostela se mohou lidé vydat od úterý do neděle v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Vstupné je 100 korun.

Kapacita prohlídky, která zahrnuje interiéry, historické krovy i vyhlídkovou věž, je omezená. „Na věž kostela může maximálně 20 osob ve věku od šesti let. Na ochozu věže pak může být najednou osm lidí,“ poznamenal Norbert Dostál.