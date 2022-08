Hrady a zámky lákají nejmenší návštěvníky na speciální dětské prohlídky

„Oproti školním programům jsou letní prohlídky pro lektory náročnější asi v tom ohledu, že musí balancovat mezi dětmi různého věku a často i jejich rodiči a prarodiči,“ říká vedoucí edukačního oddělení zámku Martina Schutová.

„Každá skupina je jiná, co se týče počtu, věku dětí nebo jejich zájmů. Největší radost máme, když během prohlídky vznikají krátká letní přátelství,“ dodává s tím, že prohlídka je postavená tak, aby si aktivity užilo každé dítko.

Prohlídky se konají do konce srpna každé pondělí, středu a pátek od 10 hodin, prohlídka trvá zhruba hodinu a půl, je vhodné si vstupenky koupit nebo rezervovat předem.

Na své si přijdou rodiče s dětmi také na hradu Kámen na Pelhřimovsku. O víkendu 13. až 14. srpna se tam uskuteční Kámenské hradohraní. Hravý víkend zahrnuje i večerní prohlídky s názvem „Na Kámeni možná straší“.

Prohlídky pro rodiny s dětmi chystá správa hradu i na následující víkend - 20. a 21. srpna. „Děti se do speciální prohlídky zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách,“ říká Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, pod jehož správu hrad patří.

Prohlídky začínají oba víkendové dny v 10.30, 12.30 a 14.30 a jsou určeny zejména pro děti od 4 do 12 let. Z kapacitních důvodů je nutné si prohlídku rezervovat předem.

Na gotickém Pernštejně u Nedvědice se už opět konají prohlídky Ztratila se bílá paní. Děti (ideálně předškolního věku do 7 let) mohou vysvobodit paní Adlétu za zakletí pouze o víkendech, a to po předchozí rezervaci.