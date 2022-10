Jihlava sloučí informační centra, přesune je do nového sídla mimo náměstí

Městská příspěvková organizace Brána Jihlavy, která má na starosti kulturu, cestovní ruch a správu a propagaci některých památek, přišla s tím, že provoz stávajícího TIC na Masarykově náměstí v budově radnice ukončí a sloučí jej společně s TIC na Bráně Matky Boží.

Ty pak přesune do nové budovy. Ta bude přibližně o 50 metrů dál, na nové adrese v přízemí domu v ulici Matky Boží 22. Jde o budovu, kde byla dříve prodejna elektrospotřebičů a poslední dva roky tam sídlila prodejna „Bez obalu“.

Nové turistické centrum, které zde vznikne, má být jakýmsi „showroomem“ Jihlavy. Má zde být velkorysá prodejna upomínkových předmětů města, jejichž sortiment chce Brána Jihlavy postupně rozšiřovat. Půjde ale i o hlavní kontaktní místo pro turisty.

„Bude to místo, které je milé, přívětivé, je tam nabídka zboží, propagačních předmětů, je dostatečně prostorné a komunikuje s veřejným prostorem,“ představil novinku Jakub Deml, ředitel Brány Jihlavy.

Brána už má dost „magistrátních“ dotazů

K sestěhování by mělo podle něj dojít v listopadu letošního roku. Brána Jihlavy k tomu nejprve potřebovala souhlas zastupitelů kvůli změně zřizovací listiny. Zastupitelé nakonec změnu odsouhlasili.

Důvodem ke změně stanoviště jsou podle vedení Brány Jihlavy nevhodné prostory TIC v budově magistrátu. „Prostor haly v budově radnice nemůžeme dostatečně využít, protože tam je úniková požární trasa. Paní, která tam pracuje a měla by odpovídat turistům na dotazy o cestovním ruchu, z 90 procent odpovídá na dotazy magistrátní, typu kde je Czech Point a kudy na matriku,“ popsala Magdalena Svatoňová s tím, že TIC v tomto místě neplní svůj účel.

Podle Jakuba Demla prostor nevyhovuje ani hygienicky. „Není tam okno, zaměstnanci se tam musí střídat po čtyřech hodinách a není jim tam dobře,“ dodal.

Oproti tomu je TIC na Bráně Matky Boží zase dle slov Jakuba Demla příliš malinké a nelze o něm uvažovat jako o hlavním TIC. Jako kontaktní místo pro turisty by ale mělo být zachováno.

Zastupitelé se nad výběrem místa podivovali

Velká část zastupitelů se podivovala nad výběrem místa. Podle nich by turistické centrum mělo být především na náměstí, kam zavítá většina návštěvníků.

„Z mých zkušeností jsou informační centra právě na radnicích. Myslím, že to tam lidé budou hledat, zvlášť když jsou na to léta zvyklí,“ poznamenal Pavel Šlechtický (KSČM).

Zastupitelku Boženu Kremláčkovou (za KSČM) zase zajímalo, zda Brána Jihlavy hledala jiné prostory na náměstí. „Nabízel by se například rohový dům, kde sídlila Sberbank,“ navrhla.

Podle Demla by byly prostory na náměstí rozhodně zajímavé, ale ty, které jsou v majetku města, nejsou nyní k dispozici. „Komerčních prostor je oproti tomu víc, ale nájem je tak vysoký, že na to ekonomicky nedosáhneme,“ vysvětloval Jakub Deml.

Jihlavský zastupitel Jaroslav Huňáček (ODS) připomněl během diskuse i svůj několik let starý nápad, že by ideálním informačním centrem mohla být historická tramvaj či její replika, umístěná na kolejích na náměstí. Plnila by podle něj jednak funkci TIC, zároveň by byla připomínkou tramvajové dopravy v Jihlavě a lákadlem pro turisty.

„Nápad s tramvají se mi moc líbí, ukázalo se, že kontejner, který jsme měli přes léto na náměstí, skvěle fungoval. Ale není to celoroční řešení,“ dodal Huňáček.