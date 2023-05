Nabídla se sama, tvrdí muži. Za znásilnění postižené ženy dostali devět let

Podle spisu předloni v polovině září jeden z obžalovaných zatáhl ženu do pole poblíž chatové oblasti v okrese Třebíč, kde ji přinutil se svléknout a pak k nucenému análnímu sexu. Druhý obžalovaný mezitím hlídal. Pak se s prvním mužem vyměnil a ženu donutil si kleknout a provést orální sex. Poškozená podle žalobce plakala, ale ze strachu se nedokázala mužům vzepřít.

Obžalovaní však tvrdí, že poškozenou k ničemu nenutili a šla do pole dobrovolně. Údajně měli hodinu do konce pracovní doby, když žena za jedním nich přišla a nabídla orální sex.

Druhý z obžalovaných si prý všiml, že jeho kolega se ženou zmizel v poli. Po návratu se mu měl muž svěřit, že došlo k orálnímu sexu. Poté měla žena zavolat druhého muže, který za ní odešel do pole, kde se situace opakovala. Oba obžalovaní potvrdili, že si všimli jejího postižení.

Po prožitém traumatu se podle výsledků znaleckého zkoumání u poškozené projevila smíšená úzkostně depresivní porucha. Měla strach z lidí, odmítala chodit do blízkosti místa činu, nechávala se doma zamykat a zpoza okna pozorovala okolí, jestli se tam neobjeví obžalovaní.

Soudce verzi obžalovaných neuvěřil

Podle soudce Aleše Novotného potřebuje mentálně postižený člověk ve svém životě stabilitu, která mu pomůže se s chorobou vypořádat. K tomu patřily i každodenní procházky po známých místech. Tuto jistotu však obžalovaní poškozené zničili a žena se musela po incidentu dokonce i přestěhovat z domu, kde byla zvyklá žít.

„Nedává smysl, že by se u ženy vyskytly deprese, když by dosáhla toho, co chtěla. Je tedy zjevné, že ke konsensuálnímu styku nedošlo a jednání neprobíhalo tak, jak ho popsali obžalovaní,“ vysvětlil Novotný. Navíc podle znalkyně není poškozená schopna si vymyslet to, co popisuje, právě kvůli mentální retardaci.

Státní zástupce navrhoval rozlišit délku trestu obžalovaných, jelikož jen jeden z nich byl hlavním iniciátorem činu. Soud se nakonec rozhodl uložit oběma mužům stejný trest, jelikož obžalovaný, který hlídal jako první, už byl několikrát trestaný, a to i za znásilnění. Navíc se činu dopustil v podmínce.

Obžalovaní musí ženě navíc uhradit částku 250 tisíc korun. S rozhodnutím soudu ale muži nesouhlasí a plánují podat odvolání. „Nikoho jsem za ruku netáhl, šla dobrovolně,“ prohlásil jeden z obžalovaných. Druhý z mužů se hájí tím, že nehlídal a nevěděl, kam jeho kamarád odešel.