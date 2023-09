Nestal se trestný čin, řekla policie k vystoupení burlesky na slavnostech vína

„Informaci o zastavení případu jsem ani nevěděl,“ přiznal v rozhovoru pro portál iDNES.cz pořadatel akce Aleš Mejzlík. „Chyba byla samozřejmě i u mě. Ale kdyby to byl trestný čin, tak by to byla komedie,“ dodal.

To video se stalo hitem. Podkladem pro velké množství komentářů na sociálních sítích a článků v médiích. Vyvolalo bouřlivou debatu o vhodnosti takových vystoupení na veřejnosti.

Když v polovině června na Slavnostech růžového vína v Třebíči v rámci doprovodného programu v 16:30 a v 18:30 vystoupila tanečnice burleska, jejíž představení přímo pod pódiem sledoval hlouček dětí, rozdělilo to diskutující na dva tábory. Jeden podpořil pobouřenou matku, která video zveřejnila. A druhý se ozýval proti tomu, aby rodiče své děti na Slavnosti růžového vína brali s sebou.

„Pořadatel slavností v Třebíči má opravdu zvláštní představu o kulturním programu na odpoledne pro rodiny s dětmi,“ okomentovala na Facebooku video Milada Svobodová.

Pořadatel akce Aleš Mejzlík připustil pochybení, zároveň však apeloval na rodiče. „Určitě přiznávám svou chybu, že to vystoupení mohlo být více k večeru. Na druhou stranu, jsou to slavnosti růžového vína, akce o pití alkoholu, ne nějaký dětský den,“ uvedl tehdy Mejzlík.

Přitom webové stránky akce slibovaly program pro celou rodinu. „Růžovky si užijí i vaše děti, takže je určitě vezměte s sebou,“ zvaly na akci.

20. června 2023

Na nevhodný program reagovalo také město Třebíč, které vyzvalo pořadatele, aby se za exces veřejně omluvil, a také ho kvůli porušení etiky a morálky při slavnostech vyzvalo k vrácení 60 tisíc korun, kterými akci finančně podpořilo.

A případem se začala zabývat policie. Ta po důkladném prošetření celou záležitost odložila. „V srpnu jsme prověřování této věci ukončili odložením, protože jsme nezjistili, že by došlo ke spáchání trestného činu,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Pořadatel akce se k celé záležitosti už nechtěl vracet. „To ještě po čtyřech měsících baví někoho rozebírat? Já se k tomu nechci vůbec vyjadřovat,“ uvedl Mejzlík. „Bylo by možná lepší v životě přemýšlet nad jinými věcmi, důležitějšími, než se zaobírat tímto.“