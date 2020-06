Stát překvapil zájmem rozšířit těžbu u Přibyslavi, pod zemí je wolfram a indium

Širší zájmové území je násobně větší než dosud zvažovaná lokalita poblíž Brzkova a Přibyslavi. Na severu sahá k Jitkovu za Českou Bělou, západní hranici tvoří zástavba na okraji Havlíčkova Brodu, na jihu oblast ohraničují Polná a Dobronín. Největší zájem má stát o území na více než 46 kilometrech čtverečních kolem Stříbrných Hor a Vysoké.

„Práce na prognózním úseku mezi Polnou a Havlíčkovým Brodem byly motivovány indikacemi wolframové mineralizace, india, vzácných zemin a uranu v návaznosti na severní okolí ložiska Brzkov a sérii historických těžeb i průzkumů v širším okolí Havlíčkova Brodu,“ píše se v dokumentu na webu ministerstva průmyslu a obchodu.



Podle této zprávy už byly dokonce loni učiněny odběry prvních osmatřiceti vzorků pro výzkum koncentrací těžkých minerálů. Taky šlo o odběry potočních sedimentů i mineralizovaných vzorků z pozůstatků po staré důlní činnosti.

Další postup si státní podnik Diamo, který těžbu surovin v Česku zajišťuje, naplánoval na letošek. Mimo jiné chce uskutečnit lehčí geofyzikální práce a provést dva strukturní jádrové vrty do hloubky 200 metrů poblíž Vysoké. Chce také vymezit nové prognózní území a připravit podklady k návrhu na stanovení průzkumného území.

Obce do dnešního dne nikdo neinformoval

Největší potíž je v tom, že vše, co dosud stát v této oblasti udělal, dělal potají. Místní samosprávy o ničem do této chvíle neinformoval. A jejich představitelé jsou postupem Diama, potažmo ministerstva průmyslu doslova šokováni.

„Ta zpráva nás zarazila. Snažíme se Vysočinu bránit už několik let. Stát ale směřuje k tomu, aby se poddolovalo území nejen okolo Brzkova, ale teď už i dál směrem na Havlíčkův Brod,“ uvedl brzkovský starosta Aleš Bořil.



Právě on, protože se už roky brání obnovení těžby uranu poblíž své obce a o postupy státních úřadů se v tomto ohledu detailně zajímá, dokument na webu ministerstva objevil. Stát totiž místní samosprávy o ničem takovém neinformoval.

„Před třemi roky jsme s ministerstvem a Diamem uzavřeli dohodu, že si informace budeme předávat. To ale už zjevně neplatí, když nám nesdělili takovou zásadní věc,“ zlobí se starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Z postupu státu jsou překvapené i další obce. „Nikdo nás nekontaktoval. A my neměli důvod hledat na webu ministerstva informace o nějaké těžbě,“ říká starostka Stříbrných Hor Jana Pazderková.

Centrem těžby by se mohla stát Vysoká

Z ministerského dokumentu vyplývá, že by se centrem zvažované těžby měla stát Vysoká. To její starosta Martin Vondrák odmítá. „Jsem z toho zaskočen. Nikdo nás o ničem neinformoval. Takové extravagance tu nepotřebujeme a nechceme,“ vzkázal.

Sám neví, kde by se měly oba průzkumné vrty provádět. „Za komunismu v padesátých či šedesátých letech už se tu něco podobného sondovalo. Tenkrát se jednalo přímo o kopec Vysoká, kde je dnes sjezdovka a přilehlé pozemky,“ poznamenal.

Detaily k plánu státu v oblasti nerosných surovin na Havlíčkobrodsku chce znát i brodský starosta Jan Tecl. Ani on, i když je zároveň senátorem, neměl o snahách Diama tušení. „Budeme postupovat v souladu s okolními obcemi,“ naznačil.

Dle sdělení krajské manažerky Marcely Syrové mají obce plnou podporu i Sdružení místních samospráv České republiky.

O těžbě neuvažujeme, vzkazuje ministerstvo

Ministerstvo se k rozšíření zájmové oblasti nevyjádřilo. Na konkrétní dotazy i žádost o komentář odpovědělo jen obecně.

„V současné době a ani ve střednědobém horizontu nelze uvažovat o zahájení těžby na ložisku Brzkov. A to zejména z důvodů nízké ceny na světovém trhu s uranem, převisu nabídky a nedostupné efektivní a ekologicky bezpečné technologie těžby a úpravy,“ uvedl David Hluštík, mluvčí ministerstva.

Přibyslavský starosta Kamarád se obává, že za rozšířením zájmového území je snaha za každou cenu najít způsob, aby se těžba na Přibyslavsku a Havlíčkobrodsku vyplatila.

„Směřuje to k tomu, aby se těžba dala nazvat ekonomickou, i když dosavadní poznatky tak nevycházely,“ domnívá se.

Všechny dotčené obce chtějí postupovat společně s Brzkovem a Přibyslaví, které se znovuobnovení těžby uranu a rozšíření průzkumného území brání už šest let.

„Zanalyzujeme zprávu a budeme se ministerstva průmyslu dotazovat, co tím zamýšlí,“ řekl Aleš Bořil.

K případné těžbě nerostných surovin v lokalitě je ale zatím hodně daleko. Okolí Vysoké a Stříbrných Hor je v první etapě ze čtyř - v takzvané prognózní fázi. Následovat by po ní měly fáze podrobného průzkumu a stanovení chráněného ložiskového území. To je etapa, o níž se Diamo nyní snaží u Brzkova. Teprve poté může následovat těžba. Každá fáze je přitom proces na několik let, důsledné připomínkování ji může ještě násobně prodloužit.