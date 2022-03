Zachraňte stromy, volá protest v parku. Kritika terminálu zněla i v debatě

Že jde o protest proti výstavbě nové komunikace vyplývá z textu na připevněném letáku. Silnice vedená částí parku by měla propojit okružní křižovatku Havlíčkova - Pražská s uvažovaným centrálním dopravním terminálem (CDT) v prostoru městského vlakového nádraží.

Při budování nové silnice by měla být pokácena většina stromů v nejnižší části parku Legionářů. Celkem jich má padnout 23 včetně dvou dubů o průměrech kmene 73 a 64 centimetrů. Kromě toho také například jedenáct smrků, jívy, jasany, javory a vrby.

„Jsem si vědoma toho, že rozsah kácení je zde poměrně velký a v některých případech jde o cenné dřeviny,“ uvedla Katarína Ruschková, vedoucí magistrátního odboru životního prostředí.

K vyvěšení protestního transparentu a zahalení stromů do symbolického smutečního flóru se zatím nikdo oficiálně nepřihlásil.

V pondělí - tedy den po pravděpodobném vyvěšení transparentu - se konala ke kontroverznímu tématu budování terminálu magistrátem organizovaná veřejná diskuse formou takzvané virtuální kavárny.

Lidé se mohli připojit do elektronické diskuse a zasílat tam dotazy. Na dotaz, proč magistrát nevolil formu klasického diskusního živého setkání s občany, odpověděl mluvčí magistrátu Radovan Daněk, že diskuse formou virtuálních kaváren se v době covidu osvědčily.

„Připojených bylo online průběžně 26 až 32 lidí a na YouTube online 17 až 25 lidí. Při debatě na radnici tolik lidí nikdy nepřijde a je to technicky mnohem náročnější. Navíc na YouTube je záznam kdykoli k dispozici,“ reagoval Daněk.

Debaty se za město kromě Daňka účastnil také náměstek primátorky pro investice Petr Ryška a dva úředníci z odboru rozvoje města.

Kritika mířila i na bourání nádražní budovy

„Je mi líto, že zde nevidím tři nejdůležitější hráče celého dopravního terminálu. Chybí tam zástupce Správy železnic, Českých drah, zástupce firmy ICOM (provozovatel autobusové dopravy ICOM transport, pozn. red.),“ upozornil zástupce města jeden z účastníků diskuse, historik železnice Richard Cila.

Mluvčí Daněk reagoval, že debatu k projektu chtěl magistrát otevřít samostatně za město v době příprav.

„Organizátorem kaváren jsem já jako mluvčí a ostatní zástupce jsem nezval. Nešlo o veřejné projednání a v tomto formátu jsem považoval za dostatečné, když projekt představíme sami. Děkuji ale panu Cilovi za námět, příští debata k CDT bude určitě i se zástupci dalších stran,“ napsal Daněk MF DNES.

Takto by podle vizualizace z roku 2017 mohl dopravní terminál vypadat:

7. září 2017

Cila kritizoval i fakt, že se město nepokusilo zachránit budovu městského nádraží z roku 1887. Ta by totiž měla být v rámci modernizace nádraží zbourána.

„Počítala Jihlava i s variantou zachování této budovy, nebo jste se podrobili diktátu Správy železnic (SŽ), která na tuto budovu vypíše demoliční řízení? Je mi líto, že se ve jménu modernizace bourá něco, co by šlo použít,“ řekl Cila.

Zahájení nejdříve v druhé polovině roku 2023

Ptal se také, zda s městem komunikuje SŽ o tom, zda je do projektu skutečně připravena vstoupit po boku města. „Kontaktovali jsme vedení Správy železnic, kde jsme se jich na to ptali, a oni nás ujišťují, že když my budeme připraveni, tak oni smlouvu dodrží,“ řekl náměstek primátorky Ryška.

Správa železnic na dotaz odpověděla, že „s ohledem na postup přípravy stavby terminálu je zahájení modernizace stanice plánováno ve druhé polovině roku 2023“. Předpokládané náklady stavby nyní podle SŽ dosahují 1,2 miliardy korun.

„Přínosem pro cestující bude zejména nový podchod, bezbariérový přístup na zastřešená nástupiště a nová nádražní budova se zázemím pro cestující. Díky výstavbě dopravního terminálu se zkrátí přestupní vazby na MHD a autobusy,“ sdělila Nela Friebová z tiskového odboru SŽ.

Vybudování kompletního terminálu ze strany města by podle stávající dokumentace mělo stát 525 milionů. Včetně přestavby samotného nádraží jde tedy celkem o 1,7 miliardy korun.