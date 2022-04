Tábory zájemci vykoupili za pár hodin, obrovský zájem pořadatele překvapil

Active chystá i pobyty pro děti z Ukrajiny Hned čtyři pobytové tábory na základně v obci Sklené a devět pobytů příměstských pořádá letos žďárská příspěvková organizace Active – středisko volného času. Přibýt by k nim ale měly ještě čtyři „příměšťáky“ určené pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Půjde o týdenní adaptační pobyty s výukou českého jazyka. „Aktuálně sháníme lektory,“ popsal ředitel Activu Luboš Straka s tím, že na pořádání těchto táborů bude možnost čerpat dotace. Že by si pobyty nenašly své účastníky, z toho obavy rozhodně nemá. Organizace totiž už delší dobu nabízí ukrajinským dětem možnost zdarma navštěvovat zájmové kroužky. A tuto příležitost zatím využívá kolem dvou až tří desítek malých Ukrajinců. „Navštěvují v souhrnu nějakých patnáct až osmnáct kroužků, od moderní gymnastiky přes tanec až po keramiku,“ nastínil Straka s tím, že pro vedoucí jednotlivých kroužků je to samozřejmě dost náročné, protože děti česky zatím neumějí, ale během aktivit je potřeba s nimi komunikovat a vše jim vysvětlit. A právě výukové příměstské tábory by mohly tento problém alespoň částečně vyřešit.