Nová naučná stezka přibližuje malíře - krajináře, ukazuje méně známá místa

„Naučné stezky představují zpestření a zatraktivnění města, a to jak pro jeho návštěvníky, tak i pro místní obyvatele,“ okomentoval svratecký starosta Petr Řádek s tím, že zatímco první trasa se věnuje zajímavostem samotné Svratky, druhá mapuje tvorbu známých malířů - krajinářů, která je s tímto městem neodmyslitelně spjata.

„Městská“ naučná stezka měří přibližně tři a půl kilometru, zvládnou ji tedy i menší děti. Na této trase lze nalézt dvanáct zastavení, jež jsou věnována historii, přírodě nebo typickým řemeslům a dalším činnostem, které se k městu vážou. První panel se nachází na okraji náměstí 9. května.

Místa, kde tvořili

Necelých deset kilometrů chůze pak čeká poutníky na druhé – malířské – stezce, na níž je rozmístěno celkem sedmnáct stanovišť s informačními panely. Její start naleznou lidé u městského muzea, kde je možné si hned několik výtvarných děl také rovnou prohlédnout, a to v Galerii malířů Vysočiny.

Následně trasa směruje zájemce do míst v okolí, kde kdysi malíři své unikátní obrazy přímo v plenéru tvořili. „Návštěvník tak může sám posoudit, jak se město a okolní krajina změnily od dob vzniku jednotlivých obrazů,“ podotkl Martin Mudroch, správce tamního muzea a zároveň také autor obou nových naučných stezek.

Ze známých malířů-krajinářů ve Svratce pracovali například František Kaván, Josef Jambor, František Cína Jelínek, Jindřich Bubeníček nebo tamní rodák Rudolf Hanych, ze současníků třeba výtvarník Jan Odvárka.

Neprávem opomíjené cíle

Trasy, jejichž vybudování vyšlo město na 340 tisíc korun, by podle Mudrocha mohly návštěvníky přitáhnout i k méně známým a mnohdy neprávem opomíjeným cílům. Řada turistů totiž sice při návštěvě města zavítá například i do svrateckého muzea, po prohlídce však lidé obvykle vyrážejí rovnou mimo Svratku, do přírody Žďárských vrchů. „A přitom i přímo ve městě a jeho nejbližším okolí je mnoho zajímavostí, které stojí za pozornost. Naučné stezky navíc procházejí i místy, kudy nevede turistické značení,“ zdůraznil správce muzea.

Zájemcům, kteří se chtějí na trasy s naučnými panely vydat, jsou k dispozici papírové letáčky s popisem cesty. Vyzvednout si je lze například v místním informačním centru.

Lidé se ale mohou řídit i klasickým značením namalovaným přímo v terénu a navádějícím turisty od panelu k panelu. V dohledné době je v plánu rovněž doplnění informačních stanovišť o QR kódy, které budou turisty odkazovat na webové stránky města se zveřejněnými popisy obou tras.