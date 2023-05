Propojka odvede auta z centra Světlé, součástí silnice má být i most přes řeku

„Až na jeden poslední máme vyřešeny veškeré pozemky ke stavbě potřebné. Zbývá dohodnout se s jediným vlastníkem. Záležitost ještě není uzavřena, ale rýsuje se tu jakási trojsměna,“ řekl světelský starosta František Aubrecht (KDU-ČSL).

Radnice se projektem intenzivně zabývá od roku 2019. Na své náklady nechala vypracovat studii i dokumentaci pro územní řízení, postupně získává všechny potřebné pozemky. Nyní společně s Krajem Vysočina, který bude hlavním investorem díla, začíná pracovat na podkladech pro získání stavebního povolení.

Novou propojku Světlá potřebuje jako sůl. Přibližně 300 metrů dlouhá silnice by vedla z výpadovky na Havlíčkův Brod. Odbočovala by v prostoru mezi sklárnami a prodejnou Penny. Její součástí by byl most přes Sázavu směrem k nádraží. Stát by měl v místech, kde je nyní lávka pro pěší.

Hlavním důvodem pro vybudování nové silnice je dostat nákladní dopravu z centra města. Pokud vozy míří ze Světlé na Habry a dále na Kolín, musí projet hlavním náměstím Trčků z Lípy. To ovšem nyní nechala Světlá nově upravit. Jeho proměna skončí do pololetí letošního roku. Vedení města má obavy, aby těžká auta nové povrchy ihned neponičily.

Výrazný nárůst dopravy

K náměstí se v posledních měsících přidal ještě druhý důvod. „V souvislosti s plánovanou vysokorychlostní tratí stoupne význam naší železniční stanice,“ předpovídá světelský starosta.

„Má se stát uzlem, kde bude vysokorychlostní trať napojena na konvenční železnici. Očekáváme proto výrazný nárůst dopravy k nádraží ze širokého okolí města,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Rosecký (nez., Pro Světelsko). „Být za čtyřicet minut v Praze, to bude velké lákadlo,“ dodal.

I kvůli plánům na vybudování vysokorychlostní trati (VRT) se zvýšil mezi investory zájem o Světlou. Už nyní se budují dvě nové bytovky, v plánu je stavba dalších tří. K tomu soukromí majitelé ohlásili přípravu parcel pro rodinnou výstavbu. Na více než šestitisícové město zájem nevídaný. Správa železnic začíná v souvislosti se zahájením stavby VRT opatrně zmiňovat rok 2027.

Proto by vedení města chtělo mít novou přeložku co nejdřív. Kdy to ovšem bude, není zatím vůbec jasné. Kraj za minulých vedení s přípravou nikterak nespěchal a v minulosti s odkazem na nižší intenzitu provozu město od plánů spíše odrazoval. Ke konkrétním krokům se rozhoupal až v posledních měsících.

„Je uzavřena smlouva na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení, která bude vypracována do října. Bude následovat zajištění pravomocného stavebního povolení do května 2024,“ prozradila vedoucí odboru silničního hospodářství Kraje Vysočina Hana Strnadová.

Začne se do roku 2025?

Následně kraj vyhlásí soutěž na projektanta prováděcí dokumentace. Ta by měla být hotová v roce 2025. Až její součástí bude předpokládaný rozpočet stavby.

Před pár lety se orientačně operovalo s částkou přes sto milionů korun, ta už nyní ale bude zřejmě mnohem vyšší. „Termín výstavby nelze v současné době přesně stanovit,“ upozornila Strnadová.

Investice prozatím není zahrnuta ve střednědobém plánu kraje. Rovněž není definitivně určeno, z čeho bude v budoucnu hrazena – zda z rozpočtu kraje, nebo z evropských fondů.

Světlá by přitom chtěla, aby se do roku 2025 začalo stavět. O přeložku silnice II/347, jak je investice oficiálně nazývána, usiluje už přes patnáct let. Nynější chystaná trojsměna pozemku by měla být ze strany města posledním krokem, který může ve věci učinit.

„Věřím, že jsme na dobré cestě se domluvit. Pokud by to nevyšlo, mohlo by v krajním případě dojít k vyvlastnění pozemku. To by ovšem už řešil Kraj Vysočina a přípravy by to mohlo zpomalit. Nechtěli bychom se do takové situace dostat,“ naznal František Aubrecht.