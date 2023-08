Jihlavští studenti uspěli ve vědecké soutěži, blahopřála jim švédská princezna

Ačkoli se neumístili ve světové konkurenci mezi nejlepšími, prestižní výsady se Lemberkové a Kejdovi dostalo. Patronka ceremoniálu princezna Viktorie jim na slavnostním shromáždění finalistů z třicítky zemí potřásla rukou.

„Byla velmi milá, sympatická, ten projekt je její srdcová záležitost,“ řekla Lenka Lemberková, která bude v následujícím roce maturovat na jihlavském gymnáziu. Její kolega ze soutěže Adam Kejda je studentem střední školy OZS Jihlava.

V rámci výše zmíněného klání soutěžící od 15 do 20 let věku řeší témata související s problematikou vody. Jihlavští studenti do soutěže vypracovali výukový program pro základní školy, založený na principu únikové hry s využitím mikrofotografií regenerující se přírody.

Snímky zčásti sami vytvořili, dílem využili starší snímky svých studentských předchůdců, kteří pracovali na podobně zaměřeném projektu a fotografovali v nevyužívaném a zčásti zatopeném kamenolomu v Kosově u Jihlavy.

Ukázali, že voda je vzácnější, než si myslíme

Obrazovou a grafickou stránku projektu měl na starosti Kejda, který studuje fotografii. „Možná i setkání ve Stockholmu mě inspirovalo, co budu třeba jednou dělat v budoucnu. Mohlo by to být propojení fotografie a vědy,“ míní Kejda.

Jihlavští studenti své soutěžní dílo s názvem Příroda pod lupou poslali na Mendlovu univerzitu do Brna, která z došlých prací vybrala pět finalistů. Toto národní finále Lemberková s Kejdou v květnu vyhráli. Následovalo pozvání na týdenní mezinárodní finále do Stockholmu.

V něm zvítězila Naomi Park z USA za výzkum odstraňování oxidu uhličitého a ropných produktů z oceánu.

„Účast ve Stockholmu byla pro mne obrovská zkušenost včetně setkání s inspirativními lidmi z tolika zemí. Ukrajinští soutěžící například řešili v projektu problém, jak co nejdříve dostat vodu do válkou zasažených území,“ popsala Lemberková. „Mou osobní motivací bylo přiblížit žákům základních škol, že ačkoli se voda dnes bere jako samozřejmost, ve skutečnosti je vzácnější, než si myslíme,“ dodala.

Spolukoordinátorka projektu a učitelka chemie a biologie na jihlavském gymnáziu Lenka Fasorová kromě ocenění vlastního úspěchu studentů v soutěži chválí přidanou hodnotu jejich projektu. „Studenti učí jiné studenty. Šli do základních škol a tam si vyzkoušeli pozici učitele, průvodce, lektora. To je obrovská nadstavba,“ řekla Fasorová.