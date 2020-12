Žďár chystá velkou obnovu zeleně. Padne 200 stromů, vysadí se 400 nových

Revitalizace zaměřená na stromořadí navazuje na obdobný projekt, který už město uskutečnilo před dvěma lety.



„Tentokrát se jedná vyloženě o uliční stromořadí, nejde tedy o výsadbu v sídlištích, jako tomu bylo v roce 2018. Úpravy se nyní týkají celkem dvanácti ulic: v blízkosti parku U Ivana a také v okolí hlavních tahů městem, jako jsou ulice Bezručova, Santiniho, Horní, Dolní, Jungmannova nebo Brněnská,“ vyjmenoval žďárský starosta Martin Mrkos.



Kácení, které by mělo podle jeho slov probíhat od ledna do března 2021, pošle k zemi kolem 230 dřevin. Naváže na něj odstraňování pařezů a větví.

„Jedná se o stromy, jejichž zdravotní stav je už nevyhovující, nebo jsou bohužel poznamenané nevhodnou arboristickou úpravou z minulých let - nerostou tak, jak by měly, nebo neplní svoji funkci v daném místě,“ vysvětlil Mrkos.

Největší zásahy lze v tomto směru očekávat v oblasti takzvaného starého přednádraží a okolí parku U Ivana. „Více kácet se bude například v ulici Jiřího z Poděbrad, kde se nacházejí špatně zastřižené javory, které hodně zasahují do chodníku a musí se také neustále stříhat,“ upřesnil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.



Nově sázet se bude výjimečně i nad vedením sítí

Ruku v ruce s odstraňováním nemocné a nevyhovující zeleně půjde náhradní výsadba. Ta by měla začít do ulic města přibývat během října a listopadu příštího roku, a to v počtu celkem 384 stromů.

„Půjde o dřeviny, které se hodí do místních podmínek, jsou tradiční pro náš region a také jsou vhodné pro vytváření městských stromořadí. Konkrétně to budou například javory, lípy nebo duby,“ pravil Martin Mrkos s tím, že nové dřeviny nahradí ty, jež musely být odstraněny, nebo ještě zhustí a doplní stávající zeleň.

Městu se navíc podařilo dojednat, že bude umožněno vysadit stromy také na některých místech, pod nimiž vedou sítě. „Pro nás je toto ujednání opravdu velké vítězství. Díky snaze mnoha zapojených lidí a následné dohodě se bude sázet i tam, kde by to normálně nešlo,“ podotkla místostarostka Ludmila Řezníčková.

Podle vedení města bude samozřejmě nutné dodržet stanovené podmínky a technologické postupy. „Dnes už to naštěstí lze technicky různě řešit - kořenový systém stromů se například obalí tak, aby nehrozilo jeho následné zasahování do sítí. My tyto možnosti chceme rozhodně využít,“ dodal starosta.

A zahálet se nebude ani během léta, kdy stromy ve vybraných lokalitách čeká v rámci projektu i odborné arboristické ošetření.

Předpokládaná cena za kompletní revitalizaci činila původně 5,3 milionu korun, radnice ale nakonec vysoutěžila dodavatele, který nabídl cenu přibližně 3,9 milionu. Šedesát procent způsobilých nákladů pokryje dotace.