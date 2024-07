V anketě o strom roku soutěží i mohutný dub zmíněný v pohádce O Popelce

„Jde o významnou krajinnou dominantu, která už zdálky upoutá svojí mohutností vzrůstu a malebností kmene i koruny,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Dub, který se do desítky finalistů dostal z celkem šestašedesáti nominací, přihlásil do ankety třebíčský fotograf Jakub Mertl. Hlasování potrvá do 6. října letošního roku.

Novinář Antonín Zvěřina napsal o soutěžním stromu dvě novodobé legendy. Podle jedné z pověstí může za jeho dvojitý kmen hněv a následný úder šavlí uherského krále Matyáše Korvína. Krále rozhněvala zpráva o tom, že dub, pod nímž při tažení do Čech odpočívá, zasadil chráněnec jeho nepřítele Jiřího z Poděbrad Jan Paleček.

Snítku z dubu, která šlehla Jana Palečka do tváře, později zakomponovala Božena Němcová do pohádky O Popelce. Podle Zvěřinovy legendy ji právě Paleček uložil do vyhloubeného důlku, když zde s výpravou odpočíval na své cestě do Třebíče.