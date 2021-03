Žďár začal s obnovou stromořadí, stromy pokácí hned v devíti ulicích

„V současné době máme z devíti ulic, jichž se kácení týká, hotovou přes polovinu, včetně vyfrézování pařezů,“ uvedl v pondělí projektant a dendrolog Josef Souček.

Stromy v ulicích Santiniho, Bezručova, Jungmannova, Brněnská, Drdlova, Veselská, Jiřího z Poděbrad, 1. máje a Barákova, které již šly nebo v březnu ještě půjdou k zemi, podle jeho slov hynou. Zároveň neopravitelně špatně rostou, ohrožují chodce a majetek lidí nebo neplní své mikroklimatické funkce.



S výsadbou nových dřevin se začne letos na podzim, případně ještě na jaře roku 2022, a to ve všech lokalitách, jichž se redukce zeleně nyní týká.

„V každé ulici jich navíc alespoň několik přibude. Stromy ale odborná firma vysadí i tam, kde dnes žádné nejsou nebo jich je málo. Například v ulicích Dolní, Horní či Zahradní. Celkem ve městě přibude 384 stromů,“ vyčíslil mluvčí radnice Matěj Papáček.



Negativní reakce radnice nezaznamenala

Nová zeleň byla vybrána s ohledem na to, aby odolávala nepříznivým podmínkám města a co nejlépe plnila klimatické a ekologické funkce, tedy například snižovala prašnost, poskytovala v létě stín ve vyprahlých ulicích a byla domovem pro řadu živočichů. Půjde o druhy typické pro region, mimo jiné o javory, duby či lípy.

„Za velký úspěch považuji, že se povedlo se síťaři dojednat novou výsadbu i v místech, kde to dříve bylo právě kvůli vedení sítí v podstatě nemyslitelné. Díky novým technologickým postupům to ale již možné je, i když to samozřejmě nebude snadné,“ zdůraznila místostarostka Ludmila Řezníčková.

Dodala také, že na radnici žádné negativní reakce veřejnosti na revitalizaci stromořadí nezaznamenali, pravděpodobně i díky informační kampani, již město k projektu vedlo.

„Letošním rokem práce na stromořadí samozřejmě nekončí, ale naopak začínají. Součástí projektu je i plán údržby vysazených stromů na mnoho příštích let,“ dodal Papáček.