Na Vysočině dochází ke střetu se zvířaty na každém pátém kilometru

Jak snížit riziko střetu se zvěří? Rady odborníků jak z oblasti dopravy, tak ochrany přírody se shodují: je třeba řídit s vědomím, že volně žijící živočichové se u silnice mohou objevit kdekoliv a kdykoliv

největší riziko je u zalesněných úseků, ale také na okraji obcí

objeví-li se jeden živočich, pravděpodobnost, že ho bude následovat další, je vždy vysoká

v případě krizové situace je vhodné intenzivně brzdit a držet volant tak, aby auto nevyjelo do protisměru nebo mimo silnici

snaha vyhnout se zvířeti může přinést posádce vyšší riziko následků (náraz do stromu, vjezd do protisměru apod.)



(Zdroj: SRNA index)