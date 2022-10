Žďár chce vyrábět svou energii, pokryje střechy zelení a solárními panely

K úspoře energií se dá využít i areál skládky Dům sociálních služeb, školní jídelna i tělocvična, poliklinika, gymnázium, čistička či nevyužitá bývalá skládka na Vejvarce. To je jen několik budov a areálů v Pacově, kde přibudou fotovoltaické panely. Město do zavádění těchto technologií investuje přes 22 milionů korun, z toho 6,3 milionu pokryje dotace. „Zatím sice na střechách fotovoltaika vidět není, ale již probíhá technologická příprava objektů, abychom ideálně ještě letos mohli zahájit samotnou instalaci. S dokončením počítáme příští rok,“ řekl pacovský místostarosta Lukáš Vlček s tím, že ročně mají nová zařízení vyrobit něco přes 800 MWh. Zavádění fotovoltaiky není jediným energetickým opatřením. Už v minulosti se Pacov soustředil na zateplování svých budov - domova důchodců, radnice, škol či polikliniky, a modernizaci zdrojů osvětlení a vytápění. „V našem mikroregionu Stražiště také dlouhodobě spolupracujeme na společném nákupu energie,“ přiblížil Vlček s tím, že vyšší poptávaný objem energií obcím zajišťuje výhodnější ceny. Umístění fotovoltaiky zvažují i ve Velkém Meziříčí, kde by mohly panely pokrýt zimní stadion. Musí se ale prověřit, zda střecha zařízení unese. „Teprve poté můžeme řešit možnou instalaci panelů, nebo případné zesílení střechy, pokud se ukáže, že je to potřeba a vyplatí se to,“ upřesnil Michal Hořínek, ředitel příspěvkové organizace Sportoviště VM, pod niž „zimák“ spadá. Dotazy na možné umístění solárních panelů či tašek se množí i v Jihlavě ze strany soukromých osob i firem. Ve městě však dochází ke kolizi s památkovou péčí - na objekty v městské památkové rezervaci (MPR) se taková zařízení nesmí umisťovat. „V ochranném pásmu MPR Jihlava je umístění fotovoltaických elektráren nebo solárních panelů možné, pokud pohledově nenarušují památkovou rezervaci nebo pokud objekt není nemovitou kulturní památkou,“ upřesnil Radovan Daněk, mluvčí jihlavského magistrátu.