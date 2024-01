Vysočina si při studiích zavázala 32 nových stomatologů, vyplatí stipendia

Celkem 32 nových stomatologů by mělo v následujících letech začít pracovat na Vysočině. Právě tolik se jich zapojilo do motivačního stipendijního programu pro mediky, který vyhlašuje Kraj Vysočina. Příjemci stipendia se tím zavazují pro práci v regionu, do něhož se lékařům obecně příliš nechce.