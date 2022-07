Telč bude mít nové sídlo záchranky, přesun na periferii zrychlí výjezdy

Zdravotnická záchranná služba v Telči dosud sídlí v budově polikliniky v Masarykově ulici, tedy takřka v centru pětitisícového města. „V dopravní špičce je náročné odtud vyjíždět,“ říká Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku.

„Výstavba na periferii města bezpochyby zajistí rychlejší a bezpečnější výjezd posádek záchranné služby k zásahu,“ souhlasí s důvodem přesunu i mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Dalším důvodem stavby nového stanoviště záchranky v Telči je stav toho nynějšího. Podle Janáčka jsou prostory nevyhovující. „Stávající výjezdová základna je v pronajatých prostorách,“ doplnil.

Jak už mluvčí naznačil, nové stanoviště záchranná služba získá na okraji města. Konkrétně to bude na severozápadě u výpadovky na Pelhřimov a Batelov.

„S umístěním nového výjezdového stanoviště se počítá na Batelovské ulici v sousedství SeniorCentra Telč,“ informoval Karel Janoušek.

Typizovaná stavba, která se osvědčila

Kraj Vysočina zde nechá postavit stejný typ budovy, který se už několik let osvědčuje záchranářům v dalších menších městech kraje. Dobře slouží už třeba v Kamenici nad Lipou, v Ledči nad Sázavou nebo v Habrech.

„Jednopodlažní budova nebude podsklepena, ale nabídne dvě garážová stání pro sanitky, zázemí pro výjezdovou posádku, sklady a vybudováno bude i menší parkoviště,“ popsala krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Podle nynějších odhadů by měla celá stavba vyjít na 18,5 milionu korun. Podle náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hany Hajnové by Kraj Vysočina mohl peníze na stavbu čerpat z Regionálního akčního plánu. Plusem by mělo být to, že se má stavět na pozemcích města.

„Pokud půjde vše podle stanoveného harmonogramu, mohla by stavba začít příští rok s tím, že na jaře 2024 by zde operovala krajská záchranka,“ poznamenal Karel Janoušek.

Obsazení stanoviště by se měnit nemělo

Výjezdová základna v Teči je obsazena dvěma posádkami. Dle údajů na webu záchranářů tu přes den slouží výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci, na noc ji pak střídá výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci. Na tom by se do budoucna nemělo nic měnit.

Kraj Vysočina do nových výjezdových základen investoval už v minulosti a Telčí plán obnovy nekončí. Do budoucna plánuje stavbu vlastních nových výjezdových stanovišť v Humpolci, Náměšti nad Oslavou a v Bystřici nad Pernštejnem. Záchranáři v těchto městech působí již dlouho, nicméně stejně jako v Telči v ne příliš vyhovujících pronajatých prostorách.