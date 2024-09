Kruhový objezd na přivaděči je ve finále, opět se zavede kyvadlový provoz

12:02

Přestavba křižovatky na konci jihlavského přivaděče pod D1 v kruhový objezd vstoupí do své poslední fáze. Přinese to již známá omezení. Na dva týdny bude zaveden kyvadlový provoz. Zároveň budou vypnuty semafory na sousední křižovatce Tři věžičky. Nový kruhák by se mohl otevřít během září.