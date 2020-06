Reindlerův dvůr v Jihlavě dál chátrá, developer se nedohodl s premonstráty

„Udělali jsme k tomu poměrně dost studií a průzkumů kvality vod, hlukové studie... Ty jsme premonstrátům postoupili a nyní čekáme na obnovení jednání s nimi,“ řekl mluvčí Sur Lie Jakub Schneider.

„Ukázalo se, že u Reindlerova dvora nejsou inženýrské sítě a zasahuje tam hluk od dálničního přivaděče, takže je třeba dělat rozsáhlejší úpravy, aby tam něco mohlo vzniknout,“ dodal.

Developerská společnost potřebuje dohodu, v níž vlastník rozhodne, jestli chce území Reindlerova dvora více změnit, nebo ho nechat ve tvaru, v jakém je.

„Osobně bych si uměl představit, kdyby ta jednání byla rychlejší, ale chápu, že premonstráti uvažují v řádu staletí,“ vyjádřil se Schneider.

Vedení premonstrátské kanonie se mělo Reindlerovým dvorem zabývat na víkendovém jednání rady opata. Jenže rozhodnutí nepadlo. Šestičlenná rada se nesešla v usnášeníschopném počtu.



„Koronavirus činnost rady paralyzoval, protože někteří její členové jsou ze Slovenska a pravděpodobně nemohli přijet,“ uvedl právník strahovských premonstrátů Václav Valeš.

V neutěšených podmínkách bydlí čtyřčlenná rodina

„Stále probíhá komunikace naší kanonie se společností Sur Lie, která ten areál měla revitalizovat, a to se neděje. S tím kanonie rozhodně spokojena není. Navrhoval jsem proto radě nějakou variantu řešení, ale nebudu to více komentovat do doby, než se k ní vyjádří rada,“ doplnil Valeš.

Jako možné varianty se nabízí pokračování spolupráce kanonie s developerem, nebo naopak její ukončení, prodej dotčeného pozemku či jeho směna za jiný.

„Je to dlouhodobá patová situace, jako město do jednání o Reindlerově dvoru určitě budeme chtít vstoupit,“ řekl Vít Zeman, náměstek primátorky Jihlavy pro úsek územního plánu města.

Na budovy v areálu byl už vydán demoliční výměr, k demolici mělo dojít už v roce 2017. Místo toho v bytech dvora i dnes bydlí čtyřčlenná rodina. Do dvora je stále zavedena elektřina, ale vodovod je odpojen už čtyři roky.

„Vodu si vozíme v barelech na káře z půlkilometrové dálky. Už rok nám nikdo neřekl, co se bude dál se dvorem dít,“ podotkl jeden z obyvatelů dvora Petr Pazmaň.

Rada opata premonstrátů se schází zpravidla jednou měsíčně vyjma prázdnin. Je tedy pravděpodobné, že se příště sejde až v září. Očekává se, že postoj kanonie k Reindlerovu dvoru se v dohledné době změní, protože od roku 2018 mají premonstráti nového opata Daniela Petera Janáčka.

Premonstráti získali zdevastovaný areál Reindlerova dvora - říká se mu i Kněžský či Zádušní dvůr - zpět v restitucích v roce 2015. Dvůr trpěl dlouholetým využíváním bez investic poté, co po roce 1948 nuceně přešel do správy státu.

