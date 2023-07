Brod může vítat další food trucky, pro stánky vytipoval tři nové lokality

Food trucky se mohou nově objevit kromě Dolní ulice i na sousedním Kalinově nábřeží, u rybníka Cihlář a u sportoviště v Plovárenské ulici. Na nábřeží může stát takový stánek jen jeden, v Plovárenské mohou být maximálně dva a u Cihláře tři.

„Zatím se zájmem provozovatelů nemáme žádné zkušenosti, bereme letošní rok jako pilotní. Podle toho pak nastavíme případná další pravidla,“ uvedla havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová.

V Dolní ulici už několik měsíců food truck stojí. V designovém přívěsu nabízí rychlé občerstvení. Stojí na soukromém pozemku, provozovatel se s vlastníkem prostranství dohodl. Zpětně jeho umístění nyní povolilo i město.

Mobilní stánky, které budou stát na městských pozemcích ve třech dalších vybraných lokalitách, budou muset splnit určité podmínky. V první řadě si musí vyjednat u technických služeb povolení a zaplatit poplatek.

„Činí 200 korun, 500 korun a dva tisíce korun. Částky jsou odstupňované za jeden den, jeden týden a jeden měsíc,“ sdělila Rothbauerová.

Poplatek je jednotný. Sám provozovatel se po zaplacení může rozhodnout, na kterém místě mobilní stánek otevře. Umístění ve vybraných lokalitách je upřesněno parcelními čísly.

Stánek musí vypadat, město nechce vraky

Technickým službám zároveň musí provozovatel ukázat vizuál, jak jeho stánek vypadá. Stejně tak musí předat seznam sortimentu. „Chceme, aby mobilní stánky trochu vypadaly, měly nějakou reprezentativní funkci. Ne aby se na vybraná místa postavily vraky,“ podotkla místostarostka.

Za důležité považuje vedení města i další dvě podmínky. Jednak by měl u každého stánku či food trucku být postaven odpadkový koš, který si provozovatel občerstvení po konci prodejní doby zlikviduje. A otevřeno by mělo být jen v době mezi sedmou a dvaadvacátou hodinou. Na noc by měl stánek zmizet.

Pokud se jedná o mobilní prodejnu, nesmí se v ní prodávat žádný alkohol. Možný je prodej pouze vody, limonád, případně teplých nápojů. Točené pivo ani víno by u nich host dostat neměl. Za určitých podmínek se ovšem může stánek změnit v provozovnu. A u nich žádné omezení alkoholického sortimentu neplatí.

I když si stánkaři za prodejní místo zaplatí, nebudou ho mít automaticky rezervované. Bude platit jednoduché pravidlo: kdo přijde dřív, ten si místo obsadí.

„Nemáme zatím žádnou představu, jak velký zájem o takový prodej bude. Nepředpokládáme, že by se prodejci o místa rvali. Pokud se ale ukáže, že jich bude přetlak, začneme místa rezervovat,“ dodala Marie Rothbauerová.

Úlev při parkování se trhovci nedočkají

V tržním řádu města je to v podstatě jediná velká novinka. Trhovců, kteří prodávají například ovoce a zeleninu v horní části Smetanova náměstí, se s výjimkou drobného navýšení poplatku nikterak nedotkne.

Ti se tak nedočkali ani upravení pravidel pro parkování svých vozů. Už od května totiž válčí se strážníky městské policie a vedením města. To začalo striktněji požadovat, aby se strážníci zaměřili na parkování na Smetanově náměstí. Nedovolují už trhovcům odstavovat auta na malou zpevněnou plochu před někdejším panelákem, hned za stánky.

„Stojíme tady sedm let. Nikomu jsme tu nikdy nevadili. Po letech se ale v Brodě změnil starosta a najednou tady stát nemůžeme,“ zlobil se v červnu prodejce ovoce a zeleniny Bohuslav Marek.

Problémům se nevyhnul, ani když si bedýnkami „zarezervoval“ místa na parkovišti na Smetanově náměstí.

„To je spíše na společné jednání vedení města s trhovci, kde bychom se na jasných podmínkách dohodli. Podle mého bychom jim neměli házet klacky pod nohy. Dopolední trhy jsou velmi žádané, slouží i jako místo pro setkávání lidí,“ poznamenala místostarostka Rothbauerová.