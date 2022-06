Jihlava kvůli příspěvku nevstoupí do destinační kanceláře Srdce Vysočiny

Destinační oblast by měla zajistit rozvoj turistického ruchu v daném regionu, společnou propagaci i usnadnit získávání dotací na podporu. Srdce Vysočiny by mělo zahrnovat města podél středu dálnice D1. Kromě Jihlavy by v něm měl být například Humpolec, Velké Meziříčí, ale i různé neziskové organizace a podnikatelé.

Založení oblastní kanceláře na podporu turistiky připravovala nedávno vzniklá městská příspěvková organizace Brána Jihlavy.

„Když jsme ji zakládali, jedním z jejích úkolů bylo založit destinační kancelář. Pokud budeme dělat destinační management jenom jako město, budeme to muset celé platit. Nebude to mít takový efekt, jako když se spojíme se soukromým sektorem a dalšími organizacemi. Měli bychom se tím dostat k lepšímu zdroji financování a k širšímu portfoliu nabídky,“ vysvětlovala primátorka Koubová.

Podle ředitele Brány Jakuba Demla stojí Jihlava před otázkou, zda chce být iniciátorem a lídrem, který nastaví podmínky kanceláře a začne z toho těžit.

„My tuto oblast určitě potřebujeme. Nejsme v pozici Českého Krumlova, který v podstatě nemusí hnout brvou. Ale my potřebujeme další města a partnery v tomto území,“ apeloval na zastupitele Jakub Deml. Upozornil i na to, že za poslední dva roky poklesl počet nocležníků v Jihlavě o více než 40 procent.

Příspěvek do provozu nové destinační kanceláře by pro Jihlavu činil částku 300 tisíc korun. A právě finanční otázka byla hlavním důvodem, proč se zastupitelé vyslovili proti.

„Je to vhodné na konci volebního období?“

„Nevím, jestli je to rozumné v této době, před koncem volebního období, zakládat tuto organizaci. Jestli by nebylo lepší to nechat na nové zastupitelstvo. Rozpočet je napjatý,“ řekl zastupitel Zdeněk Faltus z opozičního hnutí ANO. Nad financováním se pozastavoval i komunista Pavel Šlechtický.

Negativní stanovisko vydal také ekonomický odbor magistrátu. Ten upozorňoval na neuspokojivou situaci na trhu energií a pohonných hmot, které mají negativní vliv na hospodaření organizací města, poukázal na zdražování stavebních materiálů a plánované velké investice města včetně Horácké multifunkční arény.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o roční poplatek, budou tak do budoucna zatíženy i další rozpočty. V této chvíli se účast ve spolku jeví jako zbytný výdaj, navíc v situaci, kdy teprve v nedávné době byla založena příspěvková organizace Brána Jihlavy, jejíž aktivity a působnost se se spolkem částečně překrývají,“ stojí v materiálech pro zastupitele.

„Občas nám přijde, jako by se nevnímala situace, která tady nyní je. My tímto stanoviskem neříkáme, že to je špatný nápad, ale že v této situaci, kdy je vysoká inflace a čekáme vícepráce na rozdělaných projektech, tak se nám to jeví jako zbytný výdaj. Myslíme si, že za nynější situace by se takovéto události měly odložit a soustředit se na zajištění věcí, které máme rozpracované,“ poznamenal vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš.

Primátorka Koubová ale oponovala. „Právě to, že víme v jaké situaci se nacházíme, je pro mě důvodem, proč ten spolek založit. Cestovní ruch rozhýbává ekonomiku města. Ve chvíli, kdy my nebudeme schopni a ochotni vzít tento fakt v potaz, připravujeme se o příliv turistů do města a finance od kraje a státu,“ sdělila.

Bez Jihlavy to nemá cenu, tvrdí ostatní

Jaký bude další osud myšlenky vzniku destinační kanceláře Srdce Vysočiny, zatím není jasné.

Novou destinační oblast bez účasti Jihlavy by si jen těžko uměl představit humpolecký starosta Karel Kratochvíl (ODS) i velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM). S účastí obou těchto měst se také počítalo.

„Obávám se, že by to bez Jihlavy nemělo smysl. Uvidíme, jaká bude situace po volbách a jestli se Jihlava k tomuto tématu vrátí,“ pokrčil rameny starosta Humpolce.

„Pokud vypadne nejsilnější hráč jako padesátitisícová Jihlava, tak to postrádá smysl,“ souhlasil velkomeziříčský starosta.

Obě tato města chtějí materiál dát zastupitelům až po podzimních komunálních volbách.

„Předesílal jsem i lidem, kteří za touto iniciativou stojí, že je nešťastné tlačit to rychle do zastupitelstva ještě před volbami. Někteří z nás byli skeptičtí vůči tomu, jak narychlo se to všechno dělá. Jsem zastáncem vzniku destinační společnosti, ale myslím, že to potřebuje čas, solidní obhajobu a srozumitelné vysvětlení těm, kteří o tom budou rozhodovat. Pokud to bylo prezentováno pod takovým tlakem jako třeba u nás, tak to pro spoustu zastupitelů mohlo být nesrozumitelné a přínos ze členství nejasný,“ dodal starosta Meziříčí Kaminaras.