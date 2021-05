Brod zaplatí barvy sprejerům, přidělené zdi však musejí pomalovat vkusně

Pravidla tvorby a obnovy graffiti v Brodě schválila městská rada. Stalo se tak v souvislosti s nutnou obnovou děl, která ve městě už několik let jsou. Podle nově schválených pravidel by se mělo postupovat i do budoucna.

V takzvanou streetartovou galerii sprejeři přetvořili podchod pod Masarykovou ulicí u střední zdravotnické školy už před šesti lety. Přední čeští streetartisti šedivé a počmárané stěny podchodu zakryli například malbou svůdné krásky či muchomůrky připomínající blob architekta Kaplického.

Později podobná výzdoba přibyla na opěrné stěně podél Chotěbořské ulice i třeba na vstupní přístavbě budovy gymnázia. Jak říká havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal, sprejeři mají zájem i o další obdobné plochy ve městě.



„Stěny, na kterých současná díla jsou, je po čase potřeba opravit a výtvory sprejerů obnovit. Zároveň je v komunitě streetartistů zájem o další plochy. Dali jsme tomu proto jednotnou formu a jednotná pravidla,“ vysvětluje Stejskal.

Dva podchody i staré tenisové zdi na hřištích

Dosavadní sprejerská díla považuje - stejně jako většina radních - za velice zdařilá. I proto vedení města bez výraznějších problémů vytipovalo další plochy, které sprejerům nabídne. „Určitě jejích výtvory budou mnohem lepší než počmáraná šedivá zeď,“ konstatoval Stejskal.

Výzdoby by se tak brzy měly dočkat i další dva brodské podchody. Jednak ten pod severovýchodním obchvatem směrem na Vršovice a současně i ten opticky nejmohutnější pod Masarykovou ulicí naproti základní škole Wolkerova.

K dispozici dá město sprejerům i další menší plochy různě po městě. „Obvykle se jedná o zídky na menších hřištích, které byly kdysi stavěny pro trénink tenisu, ale už se prakticky nevyužívají,“ upřesňuje místostarosta a jmenuje třeba hřiště v Perknově nebo na Žižkově.

Obnovu ale potřebují i současné plochy. Zdi, na nichž graffiti nyní jsou, jsou popraskané, místy se odlupují. Zacelit je třeba spáry a obnovit nátěr. Logicky tím utrpí umělecká díla. Rada města proto naznala, že je čas na nová.

„Počítáme s tím, že by podchod u zdravotní školy i zeď v Chotěbořské ulici byly vyzdobeny zcela znovu novými výtvory,“ konstatoval Zbyněk Stejskal.

Žádný extremismus, drogy, ani pornografie

Město chce tentokrát veškerou aktivitu nechat na samotné sprejerské komunitě. Počítá s tím, že by zájemci na úřad přišli, svůj grafický návrh představili a objasnili.

„Chtěli bychom mít kontrolu, aby se na stěnách neobjevila díla podporující užívání drog či alkoholu, pornografie či extremismus,“ pravil místostarosta.

Město jim pak plochu přenechá a zaplatí i fixní cenu za použité barvy. Zároveň tvůrcům bude garantovat, že budou jejich díla kolemjdoucím na očích minimálně dva roky. Po uplynutí dvou let už bude záležet na samotných sprejerech, zda o plochu někdo opět projeví zájem. Pokud ne, může na ní dílo být až do další rekonstrukce.

„Ta myšlenka přišla přímo z komunity sprejerů, tak to necháme na nich. Město nebude tím aktivním, kdo se bude snažit plochy vyzdobit. Budou to umělci, kteří sami přijdou s návrhem. Očekáváme, že první konkrétní nápady představí už během několika dní a letos v létě budou některé plochy vyzdobeny,“ nechal se slyšet Zbyněk Stejskal.

Do městské památkové zóny graffiti nepatří

Rada města původně, i na popud některých autorů, zvažovala, že ploch sprejerům vyčlení ještě mnohem víc. Hodně se mluvilo například o stěně krytého bazénu a zimního stadionu směrem do parku, který bývá pravidelně počmárán.

Nakonec ale veškeré budovy z možnosti tvorby graffiti vyloučila. Zároveň odmítla streetartovou tvorbu v samém centru města. Protože má Brod městskou památkovou zónu, každý takový legální výtvor uvnitř ní by musel mít i povolení od památkářů.

Sprejeři v roce 2015 vyzdobili podchod před brodskou zdravotní školou: