Stavbu druhé sportovní haly v Brodě odložilo zrušení dotačního titulu

„Máme celý projekt detailně připravený, máme už i stavební povolení. Bohužel Národní sportovní agentura na jaře vypsaný dotační titul zrušila a znovu ho vyhlásila až v srpnu. Přihlásili jsme se do něj hned první den. Věříme, že uspějeme,“ popsal předseda TJ Jiskra Miroslav Sommer.



Tělovýchovná jednota se do projektu na stavbu nové haly pustila proto, že dlouhé roky vázly přípravy ze strany města. To o stavbě nové sportovní haly usilovalo přibližně patnáct let. Za tu dobu se mu ovšem nepodařilo nikam pokročit. Radnice chtěla halu stavět na zelené louce pod Ledečskou ulicí u řeky Sázavy. Za celou dobu ovšem nedokázala získat pozemky.

Podmínky pro sportovce se však postupně zhoršovaly, na stávající sportoviště už se nemohli vejít. A když v období covidu začaly smlouvy o pronájmech tělocvičen vypovídat brodské školy, nebylo zbytí. Novou halu Jiskra potřebuje stůj co stůj.

„Stávající situace nás hodně tíží. Staráme se o asi 1 600 sportovců a k dispozici máme jen jednu halu. Ta kapacitně nestačí ani není zcela vyhovující,“ vyjádřil se loni na podzim Sommer. Stará hala je malá a nešťastně je řešena tribuna, odkud není vidět na celou plochu.



Město slibuje 15 milionů v příštím roce

Díky aktivitě svých členů jednota velice rychle zpracovala projekt na výstavbu a dotáhla ho až ke stavebnímu povolení. Nová hala by měla být montovaná a měla by stát v lokalitě Na Losích těsně přilepená k hale stávající směrem ke stezce spojující Ledečskou a Humpoleckou ulici. Počítá se s tím, že by měla společné zázemí. To má podstatně srazit cenu.

„Předpokládané projektové náklady jsou do 60 milionů korun i s DPH,“ uvedl Miroslav Sommer.

Už loni zastupitelé schválili spoluúčast na výstavbě. Ze svého rozpočtu město pokryje třetinu nákladů, maximálně však 15 milionů korun. Tento týden zastupitelé svou garanci přesunuli do příštího roku.

„Nový program ze strany Národní sportovní agentury nebyl vypsán včas, a i kdyby Jiskra uspěla, v letošním roce už by stavba zahájena nebyla. Proto jsme náš přislíbený podíl přesunuli do příštího roku,“ vysvětlil místostarosta Vladimír Slávka (ANO).

V sousední hale uvidí dění na hlavní palubovce

Předseda TJ Jiskra věří, že s pomocí města se novou halu v příštím roce podaří postavit. A to, i když NSA v nově vypsaném titulu i při růstu cen stavebních materiálů svůj maximální možný příspěvek snížila z původních 50 na nynějších 40 milionů korun. „Bude to napjatější, ale měli bychom se snad vejít,“ říká Sommer.

Projekt za rok nedoznal žádných změn a úprav. Stále se počítá s halou, která nabídne největší vnitřní prostor široko daleko. Hrací plocha o rozměrech 46 krát 30 metrů má být jedna z největších v kraji. Vejdou se na ni hned tři volejbalové kurty. A výška stropu dvanáct a půl metru umožní konání zápasů ve volejbalu na nejvyšší mezinárodní úrovni.



V hale má být moderní kamerový systém, který splní nejpřísnější požadavky různých soutěží. A v plánech je i informační systém nebo velkoplošné obrazovky a propojení se stávající halou.

„Tak, aby bylo možné se při turnajích rozcvičovat v sousední hale a zároveň sledovat dění na hlavní palubovce,“ nastínil další z brodských místostarostů Zbyněk Stejskal (ODS).

„Takové halové sportovní centrum na celé Vysočině dosud není,“ je přesvědčen Slávka.

Parkoviště a tribuna přibudou později

Zda Jiskra se žádostí o dotaci uspěje, bude jasno koncem listopadu. V případě úspěchu by se však začalo stavět bez parkoviště. To není v připraveném projektu a mělo by vzniknout až následně po otevření nové haly. Postarat se o něj chce město. Prozatím k tomu ale nemá všechny potřebné pozemky.

„Asfaltové plochy v okolí haly máme v pronájmu a budou sloužit jako zázemí pro stavební firmy. S jejich vlastníkem bychom se chtěli domluvit na odkupu, parkoviště bychom vytvořili z nich,“ plánuje Zbyněk Stejskal.

Stejně tak až ve druhé etapě by měla v nové sportovní hale vyrůst tribuna pro diváky. Prozatím projekt počítá s tím, že se postaví pouze její základ. V budoucnu by měla pojmout 500 diváků, dvakrát více než tribuna v hale současné.