Památkáři se s Jihlavou přou o opravu domu na náměstí, padají urážky i žaloby

Spor se točí okolo rekonstrukce domu s číslem popisným 21 na jihlavském Masarykově náměstí. Závodská i Klimeš na ni pracují jako památkáři. Jejich působení na této stavbě však náměstek Laštovička (KDU-ČSL) v internetových novinách Občasník označil za „překážku pro všechny“ s tím, že zmínění dva památkáři „nemají zkušenosti s dohledem a dozorem velké obnovy památky“.

Na to reagovala Závodská prostřednictvím právníka předžalobní výzvou Laštovičkovi, po kterém žádá omluvu za uvedené výroky. Za Klimeše se zase postavil Národní památkový ústav (NPÚ) Telč. Ten v tiskovém prohlášení vytkl stavebníkovi – tedy městu Jihlava – nerespektování zákonných povinností.

„I přes dlouhodobé upozorňování ze strany NPÚ i památkové péče Magistrátu města Jihlavy na dodržování platných povinností stavebníka nebyla tato upozornění brána v potaz,“ uvedl NPÚ ve společném, nepodepsaném oficiálním prohlášení.

Telčští památkáři kritizují, že je město Jihlava předem neinformovalo o změnách stavebních prací, které reagovaly na nové objevy na stavbě při postupující rekonstrukci dotčené budovy.

Dům Masarykovo náměstí 21 totiž obsahuje mnoho renesančních prvků a výmaleb a spadá do nejstarší fáze vzniku města ve 13. století. Podle znalců byl možná sídlem dosud nenalezené jihlavské královské mincovny z toho období. Stavba je pod drobnohledem odborníků.

Náměstek spoléhá na nového ředitele

Podle památkářů stavebník při rekonstrukci, která začala loni v lednu, postupoval svévolně. „V průběhu realizace (...) bylo učiněno množství objevů (...), na něž musí probíhající stavební práce samozřejmě reagovat. Taková situace je v případě historických budov zcela běžná, ovšem za podmínky předchozího souhlasu orgánu státní památkové péče, což se v daném případě nestalo,“ vyjádřili se památkáři.

„Řada prací byla navíc se zástupci státní památkové péče projednávána až zpětně po uskutečnění stěží vratných kroků výstavby,“ píše se dál v prohlášení.

5. května 2022

Laštovička nyní věří, že se vyhrocený vztah města a památkářů podaří urovnat s novým ředitelem. „Již nyní výměna dohledu a dozoru památkářů na stavbě zcela změnila atmosféru na kontrolních dnech, vše jde podle plánu a dle vzájemné domluvy. Díky tomu s novým panem ředitelem určitě překleneme vykopané příkopy minulých měsíců,“ řekl Laštovička MF DNES.

Památkářka Závodská, její právník ani její kolega Klimeš nechtějí nyní věc veřejně komentovat.

Pro nového ředitele NPÚ Karáska jde o jednu z priorit k řešení. „Chci se setkat se zástupcem města Jihlavy, protože je to důležitá věc pro město i památkovou péči, aby to dobře dopadlo. Je to velmi rozbouřené, to vím, ale nevím, kdo za to může,“ řekl Karásek.

Je Jihlava rukojmím ve sporu památkářů?

V pozadí je ještě jeden zajímavý motiv. Památkářské mantinely pro obnovu výše zmíněné budovy před zahájením rekonstrukce zpracoval telčský památkový garant Jiří Neubert, který však NPÚ Telč loni opustil. Proti jeho odchodu z NPÚ se formou dopisů postavilo mnoho architektů, projektantů či politiků z Vysočiny. Včetně náměstka Martina Laštovičky.

„Vše bylo umocněno i tím, že většina jihlavských architektů, projektantů i politiků se veřejně a odborně zastala jihlavského garanta NPÚ, který za zvláštních a nepochopitelných okolností musel opustit památkový ústav. I díky tomu vnitřní spory památkářů gradovaly na stavbě, kde památka a město Jihlava se staly jejich rukojmím ve sporu,“ míní Laštovička.

Redaktorem MF DNES oslovení památkáři z regionu tento úhel pohledu nechtěli komentovat.

Pokud věc vyústí v přestupkové řízení, při odvolání v něm bude rozhodovat krajský úřad.

Rekonstrukce domu by měla skončit na podzim. Stojí 80 milionů korun, z nichž polovinu město získalo jako dotaci z norských fondů.