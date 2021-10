Na spornou cyklostezku přes zahrady dochází Jihlavě čas, lidé se bojí záplav

Radnice netradičně pozvala na brífink nejen média, ale také kritiky ze sousedství plánované cyklostezky - tedy zahrádkáře z kolonie pod Purkyňovou ulicí a majitele domů a zahrad pod Helenínskou ulicí. Přišlo jich asi patnáct. Vyznění brífinku nebylo přesvědčivé žádným směrem: místy se měnil v bezvýchodnou emotivní diskusi zastánců a oponentů.



Magistrát se snaží vylepšit negativní obraz hojně přetřásaného záměru, protože už zbývá poměrně málo času k jeho prosazení. Jinak se připraví o peníze na financování.

„Potřebujeme získat platné stavební povolení do konce roku, což by se mělo podařit, pokud nebudou komplikace. Do 31. prosince musíme podat žádost o dotaci na záměr z Integrovaného plánu rozvoje území. Pokud ji tam nepodáme, nemůžeme čerpat dotace a zahájit stavbu. To neznamená, že bychom ji nestavěli, ale budeme hledat jiné zdroje,“ řekl na brífinku Petr Ryška, náměstek primátorky pro investice a rozvoj města.

„Myslíme si, že klady této cyklostezky převažují nad zápory. Chceme ji stavět i pro zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří teď jezdí zčásti ulicí Polenská,“ dodal Ryška.

O Helenínské ulici magistrát neuvažuje

Vzápětí začala diskuse o tom, zda bude nová cyklostezka bezpečná, pokud bude na na břehu řeky na náspu neopatřeném zábradlím, a zda má investice smysl, pakliže neodvede všechny cyklisty nejen z nebezpečné Polenské ulice, kam se mezi domy místy nevejde ani úzký chodník, ale i z Helenínské ulice.

„Náš návrh je umístit cyklostezku na Helenínskou ulici, kde stejně už dnes cyklisté jezdí - bylo by to nejlevnější a nejjednodušší,“ řekl na setkání Jan Kružík, který představuje výrazný hlas mezi oponenty z řad domkařů na Helenínské ulici.

O variantě vedení cyklostezky po Helenínské však dosud město reálně neuvažuje. Radnice chce začít stavět cyklostezku na jaře příštího roku a na jaře 2023 ji dokončit. Její cena by se měla pohybovat mezi třiceti až 35 miliony korun.

Projekt je problematický tím, že cyklostezku vede po břehu řeky, kde je jen pár metrů prostoru, místy ani to ne. Poté, co u Mlýnské ulice nová cesta opustí lože z drátokošů, povede po kraji zahrádkářské kolonie i zčásti přes ni a dál po hranicích zahrad pod Helenínskou ulicí.

Situaci komplikuje navýšení protějšího břehu

Lidé se bojí, že nastanou problémy s páteřním kanalizačním sběračem, který je v místě také uložen, že cyklostezka zvýší riziko zaplavení zahrad, že přijdou díky silně frekventované cyklostezce o soukromí. Spor je také o budoucí oplocení mezi cyklostezkou a zahradami.

Zahrádkáři od Purkyňovy ulice se bouřili, že ztratí příjezdovou cestu k části zahrad - tu totiž překryje cyklostezka. S navrženým řešením formou režimu občasného zajíždění jsou jen zčásti spokojeni.

Kružík a část sousedů kritizují, že hydrotechnické posouzení vlivu cyklostezky vycházelo ze stavu z roku 2005, kdy ještě nebyl „bez povolení zvýšen protilehlý břeh o cca 1,5 metru“. Tím se totiž podle oponentů nyní nemá říční voda při povodních kam roztékat a rozlije se do zahrad.

„Dostali jsme podnět, že na protibřehu se břeh zvedá navážkami, vodoprávní úřad tam byl a nyní se připravuje výzva pro vlastníky těch pozemků k odstranění umělého navýšení břehů,“ vyjádřil se Ryška.

Svůj další postoj k záměru domkaři i zahrádkáři nyní zvažují.