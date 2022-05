Humpolec by rád koupil a provozoval Spolkový dům, o ceně zatím licituje

„Aktuálně připravujeme návrh smlouvy. Debatovat o tom budeme ještě 1. června na radě města, kde budeme ladit materiál, který dostanou zastupitelé,“ poznamenal starosta Karel Kratochvíl (ODS).

Jak dodal, budova Spolkového domu je pro Humpolec významnou stavbou. „Pokud chceme a máme zájem na tom, aby fungovala v duchu společenského a kulturního významu, tak je důležité, aby budovu město získalo do svého majetku. Kdyby nemovitost koupil soukromý vlastník, tak už nemáte jistotu, že bude zachována její podoba a funkce. Mohl by tam udělat prakticky cokoliv,“ vysvětlil Kratochvíl.

Spolkový dům byl postaven v roce 1899. Až do znárodnění byl pod správou místních spolků. Koncem osmdesátých let budově hrozila demolice. Po desetiletém chátrání budovu koupil soukromý vlastník a uzpůsobil ji jako kulturní zařízení pro konání různých společenských a kulturních událostí. Součástí budovy je velký sál a taneční parket, kde se konají různé plesy i taneční kurzy.

Koncem loňského roku stávající majitelé oslovili radnici s tím, že budovu již dál nechtějí provozovat, a nabídli ji k prodeji.

„Vlastnit ano, ale ne za každou cenu“

Pokud zastupitelé budou souhlasit s koupí budovy, měl by Spolkový dům sloužit svému původnímu účelu, tedy společensko-kulturním akcím. „Dům má obrovský potenciál a chtěli bychom ho maximálně využít,“ připomenul starosta Kratochvíl. Nevyloučil ani vypsání architektonické soutěže na vnitřní úpravy, které by mohly nastínit, jaké další možnosti budova skýtá.

S myšlenkou koupě Spolkového domu do vlastnictví města by neměla problém ani opozice.

„Takovéto objekty by mělo město vlastnit. Je škoda, že tomu tak dlouhodobě nebylo a teď to zřejmě bude stát hodně peněz. Je to objekt, který má svou historickou hodnotu. A takových má město málo,“ podotkl Petr Machek, opoziční zastupitel za Humpolec GO!

Podstatnou stránku v rozhodovacím procesu bude tvořit finanční stránka odkupu. „Vlastnit ano, ale ne za každou cenu. Zatím neznáme ani nabídkovou cenu za tu nemovitost. Předpokládám, že nám vedení města předloží také nějaké nezávislé posudky na hodnotu stavby. V tuto chvíli ale jako zastupitelé nevíme nic,“ dodal Machek.

Podle starosty ale zatím cena za odkup objektu není zřejmá. „O částce stále ještě licitujeme,“ poznamenal starosta s tím, že sumu se dozví nejdříve zastupitelé.

Vstupní investice by nemusely být vysoké

Odmítl také, že by po koupi byly nutné vysoké vstupní náklady. „Technický stav budovy rozhodně není špatný. Pochopitelně má něco za sebou. Přece jenom pár let od poslední velké rekonstrukce v 90. letech uplynulo. Je ale provozuschopný a vstupní investice tedy nemusí být až tak vysoké,“ řekl starosta Kratochvíl.

Veřejnost odkup budovy do vlastnictví města vesměs kvituje. „Humpolec má hodně málo opravdu hezkých historických budov, a proto je potřeba, aby bylo to málo, co tu je, zachováno. Je dobře, že o to má i radnice zájem. Teď ovšem přijde ta náročnější část - vymyslet, jak tento komplex rozumně využít, aby se z toho nestala díra na peníze,“ napsal jeden z diskutérů na sociální síti.

Podobně se vyjádřila i další diskutující: „Jednoznačně koupit a zachovat. Město jako Humpolec potřebuje kulturní dům a teoreticky mi přijde nejvhodnější, když ho vlastní samo, a ne soukromý podnikatel. Město je ten subjekt, který by měl umět pružně a nejlépe reagovat na to, co v něm chybí a co by obyvatelé uvítali... Je to skvělá šance, jak to tu například po vzoru Platformy a Mikáda zase trochu kulturně oživit.“