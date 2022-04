Byla hrozbou, hájí dozorci připoutání vězeňkyně ve Světlé. Viní je z mučení

Na lavici obžalovaných vedle sebe usedlo pět mužů a dvě ženy, kteří jsou od loňského března zproštěni služby. Všichni vinu odmítají.

Vše začalo 8. ledna 2020 na uzavřeném oddělení světelské věznice poté, co se Alice V. nevhodně chovala ve školském zařízení uvnitř nápravného zařízení - rozházela tu věci. Přivolaní dozorci ji po oznámení pedagoga a na pokyn nadřízené začali odvádět zpátky na oddělení.

„Po cestě nám začala nadávat, říkala, že být to venku, rozbila by nám hubu. Na schodišti kopala do zábradlí, chovala se jako blázen,“ vypověděl jeden z obviněných, dozorce Petr Jeřábek, který s kolegou Janem Mendlem dostal za úkol vězenkyni odvést.

Eskorta tak přikročila k tomu, že poškozenou připoutala k mříži u otevřeného okna jedné z cel na uzavřeném oddělení. Spis pak uvádí, že dokonce dvakrát došlo k přepoutání a změně polohy. Celkem tak žena strávila u mříže s pouty na rukou čtyři hodiny.

„Připoutání připomínalo ukřižování Ježíše Krista,“ zmínil doslova státní zástupce.

Standardní zákrok, uvedli také dozorci

Podle obviněných dozorců se připoutání používá v případech, kdy hrozí napadení nebo sebepoškozování, není k němu však přesná metodika. Poutá se k pevnému předmětu, shodli se obvinění. Podle nich šlo o standardní zákrok.

„Připoutali jsme ji proto, že hrozilo napadení inspektorky dozorčí služby Jany Proňkové,“ popsal dále Jeřábek.

„Agrese vězeňkyně se stupňovala, na rozhodnutí jsem měla vteřiny, cítila jsem se ohrožená na životě,“ vysvětlila Jana Proňková, proč dala kolegům pokyn k připoutání vězenkyně.

Situace se pak podle dozorců opakovala po dvou hodinách, což je maximální možná lhůta pro „omezení volného pohybu“. Protože však podle obviněných hrozilo napadení dozorčí Lady Hacurové, která chodila vězenkyni pravidelně kontrolovat a nechala ji i po dvou hodinách odpoutat, připoutali ji k mříži znovu podobným způsobem.

Zpátky na svou celu se tedy vězeňkyně dostala po výše zmíněných čtyřech hodinách. Podle dozorčí Hacurové nepotřebovala žádné lékařské ošetření. Během připoutání odmítla možnost se napít nebo jít na toaletu. Po zklidnění a odpoutání dostala žena i večeři.

Rekonstrukce se odehrála bez obviněných

Advokáti ve svých vystoupeních rozporovali, že přípravné řízení trvalo příliš dlouho, bez přítomnosti obviněných i jejich obhájců se pak odehrála i rekonstrukce události přímo v cele.

„Prověřování trvalo rok,“ kritizoval obhájce jednoho z dozorců Libor Pikna, který stejně jako někteří další obhájci obžalovaných požaduje novou rekonstrukci. Zmínil také problematický charakter poškozené, jejíž chování vykazuje podle advokáta paranoidní rysy.

Na obhajobu zaznělo také to, proti výpovědi poškozené recidivistky stojí výpověd sedmi bezúhonných dozorců. Podle advokátů vězenkyně podobně obvinila i dozorce v ruzyňské věznici, kam byla ze Světlé přemístěna. Ve druhém případě však její obvinění Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) odložila.

Nyní už je poškozená na svobodě, podle soudkyně Kateřiny Kerbrové žije v azylovém domě v Praze.

„Z provedených důkazů, které v tomto řízení byly policejním orgánem provedeny a opatřeny, se nedomnívám, že by výpověď poškozené směřovala k nějaké pomstě nebo křivému obvinění příslušníků vězeňské služby,“ řekl po jednání soudu státní zástupce Lukáš Vodička.

Hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek, vypovídat by měla právě i poškozená. Během středečního jednání zaznělo, že se snaží svědectví před soudem vyhýbat, proto ji nechá soudkyně Kerbrová předvést policií.

Obžalované přišlo k soudu podpořit patnáct kolegů, někteří dokonce v uniformách vězeňské služby. „Držte se,“ vyprovázeli je před zahájením hlavního líčení.