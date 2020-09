Soud opět prověřuje tragické zřícení mostu. Projektant změnil výpověď

Vzhledem k počtu devíti obviněných a množství jejich obhájců se do nepříliš velké soudní síně nevešli ani všichni novináři a zájemci z řad veřejnosti. Mezi obviněnými jsou stavbyvedoucí či manažeři stavebních firem Strabag a Bögl & Krýsl, kteří se na stavbě podíleli, ale například i úřednice krajského úřadu.



Ze čtvrtečního jednání soudu se omluvil jeden ze dvou přeživších slovenských dělníků, který je upoután na vozík a který měl též vypovídat. Soud si na čtvrtek předvolal Miroslava Štefku, projektanta firmy HBH Projekt.

Ten čelil řadě otázek soudkyně Hany Doubkové i obhájců, protože se jeho nynější výpověď výrazně lišila od původní z ledna 2018. Tehdy připustil, že projekt umožňoval stavět podporu klenby a zároveň odtěžovat zeminu, do které se klenba opírala.

Své nynější tvrzení o tom, že takový postup nebyl v souladu s dokumentací vysvětlil tím, že si nyní projektovou dokumentaci lépe nastudoval i v bodech určených pro mostní část, kterou zpracovávala společnosti Linkprojekt.

„Nenapsal bych ji jinak, za projektovou dokumentací si stojím,“ řekl Štefka.

Podle obhajoby svědek nevěděl, co je součást mostu

„Zajímavý nový poznatek je ten, že svědek podle mého názoru nevěděl, že se řeší normou ČSN takzvaná přechodová oblast mostu, která musí být součástí objektu mostu. To nebyl schopný řádně zodpovědět a konkretizovat,” reagoval obhájce jednoho ze stavbyvedoucích Marek Ječmen.

Státnímu zástupci se do hodnocení čtvrtečního jednání příliš nechtělo, protože ještě nebyly provedeny všechny důkazy. „Bude ještě slyšen znalec. Z důkazů bude nejhlavnější zřejmě projektová dokumentace v tom smyslu, zda odtěžení zeminy probíhalo v souladu s projektovou dokumentací, a aby znalci určili příčinu pádu mostu,“ řekl po jednání státní zástupce Luboš Oujezký.

Původně bylo po tragédii obžalováno deset lidí. Havlíčkobrodský okresní soud v případu vynesl rozsudek v listopadu 2018, kdy uložil čtyřletý trest Josefu Spourovi, který byl stavbyvedoucím firmy Bögl & Krýsl a měl na starosti dělníky a práce pod mostem. Ostatní obžalované zprostil viny.

Krajský soud v Hradci Králové však verdikt zrušil a vrátil případ do Havlíčkova Brodu k novému projednání. Mezi žalovanými už není koordinátorka bezpečnosti práce Marie Hubková, které už dříve uložil Státní úřad bezpečnosti práce za pochybení na stavbě pokutu ve výši 96 tisíc korun.

Soudkyně plánuje vyslechnout znalce i autory fotek

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově rekonstruoval Kraj Vysočina před šesti lety spolu se silnicí II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Zřítil se 4. září 2014, čtyři dělníci pod ním zemřeli, dva byli zranění. Nový most byl zprovozněn na konci července 2015.

Soud bude pokračovat, další jednání jsou stanovena na 26. listopadu a 12. prosince. Soud bude chtít vyslechnout zástupce Státního úřadu inspekce práce, stejně jako autory fotografií z místa neštěstí. Znovu budou zřejmě vypovídat i soudní znalci Ladislav Klusáček a Petr Osička.

Okresní soud začal případ znovu řešit v listopadu loňského roku. Všechna jednání nařízená na jaro 2020 s ohledem na vyhlášený nouzový stav zrušil.