Pětiměsíční dítě zemřelo po ráně do hlavy, ve vazbě skončila jeho příbuzná

„S ohledem na věk dítěte a rodinu se k případu nebudeme až do ukončení vyšetřování blíže vyjadřovat,“ uvedla krajská mluvčí policie Dana Čírtková.

Na místě zasahovali v uvedený den také záchranáři. „Resuscitace už ale byla bohužel neúspěšná,“ sdělil Petr Janáček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Podezřelá osoba ze zavinění smrti dítěte nebyla podle Deníku jeho rodič. Jeho příbuznou ale ano, a dítě měla v tu chvíli hlídat. „Kriminalisté zahájili trestní stíhání a obvinili z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti třiačtyřicetiletou ženu,“ prozradila Čírtková.

Za to hrozí obviněné ženě od osmi do šestnácti let vězení.

K činu se přiznal

Příčinou smrti zřejmě bylo krvácení do mozku po ráně do hlavy. Mělo se to stát v afektu, kdy příbuzná neunesla projevy dítěte. Okresní soud v Jihlavě na obviněnou v neděli 23. července uvalil vazbu. Jedním z důvodů byl fakt, že ženě hrozí vysoký trest.

Zadržená u soudu svého činu údajně litovala, zároveň se přiznala. Nedokázala vysvětlit, proč to vlastně udělala. Není vyloučeno, že před činem pila alkohol. Kriminalisté ještě ve čtvrtek obviněné odebrali krev kvůli stanovení hladiny alkoholu. Jak test dopadl, není zatím známo.

Případ začali kriminalisté prověřovat nejprve jako náhlé úmrtí. Až když lékař podle Deníku zjistil, že na smrti dítěte zřejmě nese vinu třetí osoba, případ si převzali kriminalisté. Na řadě jsou nyní znalecké posudky.