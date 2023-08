Zavedení školní ulice se ve Žďáře osvědčilo, zákaz vjezdu se od září vrátí

„Bezpečnost dětí se rozhodně zvýšila. Eliminovaly se různé kolizní situace, kdy ke škole ráno najížděly mnohdy desítky aut,“ zhodnotil starosta Žďáru Martin Mrkos.

Opatření město přijalo na začátku června, trvalo do konce školního roku. Automobily, kdy za volantem obvykle seděli sami rodiče žáků, vozící své ratolesti co nejblíže ke vchodu školy, měly do části Švermovy ulice vjezd zakázán mezi čtvrt na osm a osmou hodinou ranní.

Omezení v prostoru za jídelnou Vesna se ale vztahovalo i na zaměstnance „základky“, zásobování nebo lidi dojíždějící do firem a obchodů v okolí. Právě těm teď vychází aktuální podoba školní ulice vstříc. Doba, kdy se nebude možné autem do lokality dostat, má být totiž od 4. září zkrácena.

„Ukázalo se, že nejexponovanější čas, kdy rodiče vozí své děti do školy, je kolem půl osmé nebo lehce po půl osmé. Dobu uzavírky jsme proto o čtvrt hodiny zkrátili – platit začne v 7.20 a skončí v 7.50. Pět minut před osmou hodinou totiž stejně už zvoní na vyučování a školáků chodí minimum,“ přiblížil starosta.

Řidiči budou pod dohledem strážníků

Jinak se už dle radnice v projektu žádné změny nechystají. Šoféři se budou řídit již nainstalovaným dopravním značením. „Pouze zkraje školního roku, pravděpodobně jeden až dva týdny v září, budou vjezd do školní ulice kontrolovat strážníci. Následně půjde spíš o namátkové kontroly,“ řekl Mrkos.

Podle městských policistů si obyvatelé na novinku během června již vcelku zvykli. „Zpočátku samozřejmě řidiči zapomínali, že se ráno ke škole už nedostanou. Ale vykonávali jsme ve spolupráci se státní policií dohled přímo na místě, upozorňovali jsme na tuto změnu a řidiče případně směrovali jinam. Postupně se tak školní ulice dostala do povědomí veřejnosti a ke konci školního roku už vše fungovalo v podstatě bez potíží,“ okomentoval to Luboš Skřivánek, zástupce vedoucího žďárské městské policie.

Motoristé mohou pro odstavení svého auta využít například centrální parkoviště u tržnice, podélné stání při hlavním průtahu městem v ulici Horní nebo třeba novou plochu pro krátkodobé zastavení ve Vančurově ulici. Z obou lokalit je to pak ke vchodu školy jenom pár minut pěší chůze.

Chystají se nové přístřešky na kola

„Pokračování tohoto projektu jednoznačně vítám. Dcera, třeťačka, do školy chodila pěšky nebo jezdila na koloběžce. Směrem od jídelny Vesna měla často problém bezpečně překonat silnici. Auta se tam různě otáčela, couvala. A ne vždy tam je u přechodu někdo od policie. Po zavedení školní ulice s tím už nemá problém,“ podělila se o zkušenosti Eva Kosourová ze Žďáru.

K příjemnější cestě ke škole by měla pěším přispět rovněž oprava komunikace včetně chodníku před školou, kterou radnice podle místostarosty Jaroslava Hedvičáka nyní plánuje.

„Rádi bychom měli u vchodu také nějaký přístřešek na jízdní kola, na kterých naši žáci přijíždějí do školy. Aktuálně mají k dispozici venku jenom stojany, a to na dvou místech okolo budovy, a také vnitřní prostory v šatnách, kam lze uložit koloběžky. Na školu se sedmi stovkami žáků je to ale málo,“ shrnul Jaroslav Ptáček, ředitel ZŠ Švermova.

Další školy musí na úpravy zatím počkat

Že by město aplikovalo úspěšné opatření také u dalších svých základních škol, v nejbližší době v plánu není. Dopravní chaos přitom vzniká v exponované ranní časy také v Komenského ulici na sídlišti Stalingrad, v místech, kde jsou „základky“ hned dvě poblíž sebe.

„Do budoucna takové ambice máme, ale zrovna v této lokalitě je bohužel situace dost složitá. Je tam třeba řešit navazující komunikace a hlavně křižovatku ulic Revoluční a Brodská,“ uvedl starosta Mrkos.

V odpoledních i ranních špičkách se na ní tvoří kolony a odbočit z vedlejší Revoluční ulice, obzvláště pak vlevo, není rozhodně snadné. Dokud tedy podle vedení města nebude jasněji o podobě této exponované křižovatky, zavádění další školní ulice musí počkat.

Na křížení Brodské a Revoluční je nyní zvažována možnost instalace semaforů. „K takovému řešení se ale musí vyjádřit i Ředitelství silnic a dálnic a dopravní policie,“ dodal Mrkos s tím, že aktuálně se ladí podoba projektové dokumentace.