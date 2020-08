První skála v Jihlavě je zpevněna ocelovou sítí, brzy přibudou další

„Zatím jsou to první sítě tohoto druhu v Jihlavě,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk. Pracovníci magistrátu připravují podobná řešení i na dalších místech ve městě. Třeba v Mostecké ulici blízko Teniscentra, kde už je druhým rokem omezen pohyb lidí a vozidel kvůli možnému pádu kamení.



„Už by se s tím mělo něco dělat, ty ploty a značky jsou tady už fakt dlouho,“ uvedl Ivan Poliakovič, který tudy v úterý procházel.

Projektovou dokumentaci na zajištění stability skalních stěn v Křižíkově a Mostecké ulici byla zpracována firmou CTB Praha. V Křižíkově ulici pracovníci instalovali sítě za peníze města už v loňském roce.

„V Mostecké ulici se upravila projektová dokumentace. Provede se tam zabezpečení v podobě ochranného záchytného plotu ve výšce dvou metrů. A to podél skalní stěny a přilehlých svahů,“ doplnil mluvčí magistrátu.

„Dolů dáme bariéry. Je to levnější řešení. Ke skále samozřejmě bude zamezený přístup, protože je v havarijním stavu a kamení tam padá z velkých výšek,“ řekl Jan Chmelař ze střediska sanace skal a svahů firmy CTB. Bariéry zde budou takřka u kraje silnice.



Odolný plot tam dělníci postaví buď už letos na podzim, nebo nejpozději příští rok zjara. A už je to opravdu třeba. Skála zvětrává. Shora teče voda, která v prasklinách v zimě zamrzá. Zároveň skálu narušují kořeny stromů, které zde rostou.

Na Kalvárii se zvažovala i exhumace hrobů

Další skalní stěnu budou letos pracovníci zajišťovat v Mlýnské ulici, přesněji v těsném sousedství hřbitova na Kalvárii.



„Zajištění bude provedeno kombinací vysokopevnostních sítí kotvených do skalního masivu a ochranného záchytného plotu pod skalní stěnou,“ doplnil Radovan Daněk.

Část svahu pod hřbitovem se náhle zřítila loni v polovině ledna. Sesuv deset metrů vysoké strmé stěny bývalého lomu na Kalvárii se zastavil až přímo pod oplocením hřbitova. Správci hřbitova potom z bezpečnostních důvodů okolí okraje sesuvu obehnali dočasným oplocením, za nímž zůstalo dvacet hrobů. Toto oplocení je tam dosud.

Lidé z firmy CTB plánují, že se skála pod hřbitovem celá přikryje sítí a chytí se na tyčových kotvách. „Je tam skalní výchoz, který se překryje silnější sítí než zbytek. Je to švýcarská technologie,“ přiblížil Chmelař.

Po dokončení sanace budou mít lidé opět přístup k hrobům i v sesuvem dotčené části hřbitova, která je teď z bezpečnostních důvodů obehnána plotem.

„Do hřbitova zasáhneme jen asi půl metru, a to na povrchu. Vrty jdou do země pod takovým úhlem, aby do hrobů nezasáhly. Exhumaci jako krajní řešení jsme zavrhli, protože není nutná,“ pověděl zástupce firmy CTB.

Na okraji hřbitova byl za první republiky kamenolom, který už tehdy výrazně pozměňoval podobu celého návrší, nazývaného v německé Jihlavě Kalvarienberg.