ŘSD letos na Vysočině zahájí jedinou investici, do oprav dá půl miliardy

Krátká protihluková stěna na přivaděči u Pávova už roky stojí. Svými parametry ale současným potřebám nevyhovuje. Je dlouhá pouze sto metrů, nízká a z nevhodného materiálu. Obyvatelé si na hluk z přivaděče, po němž denně projede přes 21 tisíc aut, opakovaně stěžují.



Za pravdu jim dala i krajská hygienická stanice, která intenzitu hluku měřila. Zjistila, že jsou hlukové limity výrazně překračovány.

Nová protihluková stěna by měla být dlouhá něco málo přes kilometr, měla by tudíž vést podél celé zastavěné oblasti. Podle informací ŘSD má být vysoká až sedm metrů, její horní část bude sklopená směrem k silnici. Současná stěna bude zbourána.

Součástí investice bude i úprava a znovuotevření sjezdu a nájezdu na přivaděč. Ten policie v minulosti označila za nebezpečný, už několik let je proto zatarasen betonovými panely.

Zatarasený sjezd se otevře pouze pro osobní dopravu

„Stávající sjezd bude v blízkosti křižovatky rozšířen pro plynulé napojení odbočovacího a připojovacího pruhu,“ uvádí ŘSD v dokumentu věnovaném chystaným úpravám u Pávova. Odbočovací pruhy mají být široké tři a čtvrt metru.

Ani v budoucnu ale obnovený sjezd a nájezd nebude sloužit všem řidičům. Počítá se s tím, že bude otevřen pouze pro osobní dopravu. „Sjezd do Pávova bude znemožněn vozidlům nad 3,5 tuny zákazovou značkou, která bude umístěna na dvou místech u I/38,“ píše ŘSD.

„Stavbu město Jihlava vítá a podporuje ji. Dopravně to ulehčí Pávovu i Bedřichovu a zlepší automobilovou dostupnost průmyslové zóny,“ uvedl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Úpravy přivaděče by měly přijít zhruba na 58 milionů korun bez daně. Město s ŘSD uzavřelo smlouvu a zavázalo se přispět částkou do 20 milionů korun. „Předpokládáme vysoutěžení lepší ceny, takže by to mohlo být i méně,“ dodal Daněk.

Veškeré práce by měly být hotové ještě během letošního roku. S největší pravděpodobností si vyžádají svedení provozu směrem na Jihlavu jen do levého jízdního pruhu.

Na podzim bude dokončen obchvat Osové Bitýšky

Další investice už budou jen pokračovat z předchozích let. Na podzim by konečně měla být hotová modernizace dálnice D1. V letošním roce zbývá dokončit dvojúsek od Koberovic přes Humpolec k Větrnému Jeníkovu a úsek mezi Velkým Beranovem a Měřínem.

V září by chtělo ŘSD otevřít nový obchvat Osové Bitýšky na Žďársku na silnici 37. Nová silnice vyvede mimo centrum dopravu, která proudí od Žďáru nad Sázavou k dálnici, zároveň narovná nepříjemné zatáčky ve směru na Velkou Bíteš.

„Práce tam jdou velice dobře. Nemáme zde obavu, že by se termín neměl stihnout,“ konstatovala ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Zdržení v Brodě by měli stavebníci letos dohnat

Drobnější problémy zažívá její organizace i stavební firmy na další stavbě, která letos bude pokračovat. Je jí stavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Loni tam postup prací narušila zejména stará ekologická zátěž – kontaminace půdy azbestem ze středověké těžby stříbra i následky havárie ropovodu z roku 1980.

„Už by měly být odstraněny, práce se tam před koncem roku naplno rozeběhly. Předpokládáme, že stavebníci zpoždění během letošního roku doženou,“ vzkázala Tesařová. Likvidace těchto zátěží se však pravděpodobně promítnou do navýšení ceny, která i bez těchto havárií činila 1,6 miliardy korun bez daně.

Zprovoznit havlíčkobrodský obchvat by se mělo podařit ke konci příštího roku.



„Počítáme s tím, že teprve v příštím roce by měl být na této stavbě proinvestován největší objem peněz,“ dodala šéfka jihlavské správy ŘSD. Letos se stavebníci nejvíce soustředí na stavbu mostů.

Půlmiliardový balík na opravy čeká na odsouhlasení

Vedle nových investic dostanou na Vysočině více prostoru rekonstrukce. „Máme nachystán jejich seznam a čekáme na jeho odsouhlasení. Rádi bychom se pustili do všech akcí. Jedná se o práce v součtu za zhruba půl miliardy,“ pravila Marie Tesařová.

Mezi připravovanými opravami je kompletní rekonstrukce silnice 37 mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou, kde už se soutěží dodavatel. Do dvou až tří let by se měla protáhnout oprava dálničního přivaděče u Jihlavy.



„Chceme zde postupovat v součinnosti s Krajem Vysočina, který chystá rekonstrukci nadjezdu na Smrčnou,“ řekla Tesařová.

Rekonstrukce na obou koncích Vysočiny se dočká silnice 34. Pracovat se bude na úsecích z Kámena na Pelhřimovsku na hranice kraje a stejně tak na úseku ze Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku po hranice s Pardubickým krajem.

Víceletá by měla být i oprava severní části průtahu Žďárem nad Sázavou po silnici 37. „Předpokládáme dvě stavební sezony, práce zde budeme provádět společně s městem,“ podotkla Tesařová. Pokračovat bude i rekonstrukce silnice 19 z Pohledu na Přibyslav.

A zaměřit se letos ŘSD chce i na opravy mostů a propustků. Řada má přijít například na ty v Radňovicích a Divišově na I/19 na Žďársku, v Předíně na I/23 na Třebíčsku i u Pohledských Dvořáků jen kousek za Havlíčkovým Brodem na silnici I/34.