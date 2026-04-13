Řidič se po noční mokré dálnici D1 řítil dvoustovkou, na místě přišel o řidičák

  13:22,  aktualizováno  13:22
Noční jízda po dálnici D1 se prodražila řidiči osobního vozu značky Mercedes. V úseku na 88. kilometru u Humpolce mu dálniční policisté naměřili rychlost 204 kilometrů za hodinu. Muž přišel na místě o řidičský průkaz a ve správním řízení mu hrozí vysoká pokuta i dlouhý zákaz řízení.
Radar Policie ČR zachytil řidiče mercedesu, který v úseku u Humpolce jel rychlostí 204 km/h. Řidiči (ročník 1990) byl na místě zadržen řidičský průkaz a jeho přestupek bude řešen ve správním řízení, kde mu hrozí vysoká pokuta a zákaz řízení. | foto: Policie ČR

Policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov zastavila vozidlo v pátek 10. dubna krátce po 22. hodině. „V místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 130 km/h, naměřili policisté pomocí radaru ve služebním voze v civilním provedení rychlost jízdy 204 km/h,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Situaci navíc komplikovalo počasí. I když byl na dálnici v noci minimální provoz, jízdní podmínky nebyly ideální. „V tu dobu lehce mrholilo a venkovní teploty se pohybovaly kolem dvou stupňů Celsia, což zejména na vysočinském úseku dálnice D1 může být pro řidiče zrádné,“ upozornila mluvčí.

Policisté s řidičem (ročník 1990) provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Kvůli extrémnímu překročení rychlosti mu však na místě zadrželi řidičský průkaz a v jízdě už nesměl pokračovat.

Případ nyní putuje k příslušnému správnímu úřadu. Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích hrozí za překročení rychlosti mimo obec o více než 50 km/h citelné sankce. Ve správním řízení se může pokuta vyšplhat až na 25 tisíc korun, řidič může dostat zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a do bodového systému mu přibude šest trestných bodů.

