Policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov zastavila vozidlo v pátek 10. dubna krátce po 22. hodině. „V místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 130 km/h, naměřili policisté pomocí radaru ve služebním voze v civilním provedení rychlost jízdy 204 km/h,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Situaci navíc komplikovalo počasí. I když byl na dálnici v noci minimální provoz, jízdní podmínky nebyly ideální. „V tu dobu lehce mrholilo a venkovní teploty se pohybovaly kolem dvou stupňů Celsia, což zejména na vysočinském úseku dálnice D1 může být pro řidiče zrádné,“ upozornila mluvčí.
Policisté s řidičem (ročník 1990) provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Kvůli extrémnímu překročení rychlosti mu však na místě zadrželi řidičský průkaz a v jízdě už nesměl pokračovat.
Případ nyní putuje k příslušnému správnímu úřadu. Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích hrozí za překročení rychlosti mimo obec o více než 50 km/h citelné sankce. Ve správním řízení se může pokuta vyšplhat až na 25 tisíc korun, řidič může dostat zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a do bodového systému mu přibude šest trestných bodů.