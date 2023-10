Pávovský rybník u Jihlavy může na svoji slávu už jen vzpomínat

Tady, na severním břehu šestnáctihektarového Pávovského rybníka u Jihlavy, bývala písečná pláž, kterou omývala voda „jihlavského moře“. Oficiálně se to ovšem nazývalo Autokemp Pávov.

Jistě, do moře měl Pávovský rybník daleko, ale ve své zlaté éře – desetiletí 1980 až 1990 – býval obležen rekreanty stejně jako třeba maďarský Balaton.

Obyvatele přilehlé jihlavské osady Pávov dnes stále více trápí, že tato éra jejich rybníka je pryč. A chtěli by, aby se ve vodě dalo znovu solidně koupat.

Rybník Pávov se dělí na dvě poloviny, Nový a Starý Pávov, spojené hrází rybníka. Místní mají k velkému rybníku citový vztah. Přáli by si, aby měl čistou vodu jako před desetiletími.

„My tady s tím rybníkem žijeme a on nás chrání, nebýt jeho, byl by už Pávov kolem dokola zastavěný domy a fabrikami, protože jsme na důležité dopravní křižovatce,“ říká místní starousedlice Helena Frühaufová. „Kvalita vody v rybníce je velké negativum, které tady všichni vnímají a všechny Pávováky trápí. Nedávno jsme odtud tahali dokonce kusy prasat, které tam někdo vyhodil,“ řekl předseda osadního výboru Pávov Martin Lacek.

Čistota vody není prioritou města

Jenže stejně jako je voda v rybníce dlouhodobou bolestí Pávova, bude ještě dlouho trvat, než nastane změna. Čistota vody v Pávovském rybníce není mezi prioritami města.

„Aktuálně se o odbahnění nebo vyčištění rybníka neuvažuje. Asi by chtěl vyčistit, otázka je, co by to stálo a jestli by to vůbec šlo, ale pokud vím, nikde tuto otázku nikdo v posledních letech nezvedl a neřešil,“ řekl náměstek jihlavského primátora Radek Popelka.

Zrovna letos však osadní výbor Pávova dal na magistrát požadavek na zřízení lapače nečistot přitékajících čas od času do rybníka potokem z nedalekého nákladního překladiště. Téma koupání versus Pávovský rybník však oficiálně neexistuje. Rybník se totiž dlouhodobě považuje za natolik ke koupání nezpůsobilý, že hygienici ani nesledují kvalitu jeho vody. V rybníce se však navzdory tomu lidé pravidelně koupají. Pořádají se tam i závody.

„Když byl triatlonový závod, plavaly tam i mé děti a já jsem se zhrozila - myslela jsem si, že do té vody někdo nalil zelenou barvu,“ zavzpomínala bývalá předsedkyně pávovského osadního výboru Veronika Dáňová.

Rybník slouží sportovnímu rybolovu

Pávovský rybník je z poloviny majetkem města Jihlavy a z poloviny Moravského rybářského svazu (MRS), jenž na něm hospodaří. Rybník slouží sportovnímu rybolovu, a tudíž se nevypouští. Naposledy byl kompletně vypuštěný v 70. letech a zčásti kvůli opravě výpusti i kolem roku 1985. Podle Jana Kružíka, předsedy MRS Jihlava, se však jeho voda lepší.

„Šly tam splachy z polí a ze Zborné, která neměla čističku vody. Teď už ji má a voda v rybníce se lepší. Redukujeme tam plevelné ryby, jež kalí vodu, aby to tam bylo v pořádku,“ sdělil Jan Kružík.

Podle některých názorů by stačilo rybník částečně upustit a odtekly by z něj kaly na hladině. „Mohli bychom si pak opravit zborcené tarasy za zahradami, které vedou až do vody, jinak se k nim nedostaneme,“ uvedl jeden ze starousedlíků ze Starého Pávova.

Některé hlasy tvrdí, že město na vyčištění pávovského rybníka nemá zájem, protože by tím mohlo do přírodního bezplatného koupaliště přetáhnout platící návštěvníky městského Vodního ráje. To však vyvrací vyjádření Popelky. „Město investovalo do koupacích mol na Borovince a rybníku za jihlavskou prádelnou, které fungují a jsou využívané. Teoreticky by částečně na koupání mohl být i rybník Luční, jehož úpravy připravujeme,“ řekl Popelka.

Autokemp Pávov byl pro koupání zprovozněn v červenci 1980 díky aktivitě tehdejšího podnikavého předsedy TJ Sokol Bedřichov Josefa Zezulky, jinak šéfa jihlavské kriminálky.

V 90. letech zájem o přírodní koupání skomíral a koupaliště začalo upadat. V letech 2011 až 2016 se pokusila areál znovuoživit stávající předsedkyně Sokola Bedřichov Liběna Menšíková, ale pro záměr se nepodařilo získat peníze.

„V rybníku je špinavá voda, protože tam jdou splašky z chatové oblasti a minimálně třicet let se tam nebagrovalo. Přesvědčila jsem rybáře, že by se část rybníka vybagrovala a v té by vznikla koupací zóna. Ale bylo to k ničemu. Takový je život,“ povzdechla si Menšíková.